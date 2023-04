Hollywood grava nova série de drama histórico na Região

Depois das gravações de ‘Star Wars’, a Madeira vai voltar a ser o cenário de uma produção cinematográfica. Desta vez, o Palheiro Nature Estate, no Funchal, será o principal local para a rodagem e produção de um próximo drama histórico que recentemente despertou muito interesse na indústria cinematográfica.

Após uma guerra de licitação entre três grandes empresas de ‘streaming’ (transmissão em fluxo), o Hollywood Telegraph anunciou que a produção da série de grande orçamento começará em breve. A série, que poderá ser intitulada ‘Um Conto de Dois Condes’ ou ‘Um Montão de Condes’, ou no inglês ‘A Tale of Two Counts’, é vagamente baseada nas vidas históricas do primeiro e segundo Condes de Carvalhal.

Para superar as limitações de tempo e orçamento, a equipa de produção colaborou com Inteligência Artificial, empregando tecnologia de ponta para ajudar na escrita, ‘storyboard’ e até mesmo na concepção sonora do episódio-piloto. Até já há um vídeo ‘teaser’ pré-série da nova produção, a que o DIÁRIO teve acesso e que poderá ver no espaço multimédia do www.dnoticias.pt.

Os primeiros episódios da série vão focar no primeiro conde e na sua vida activa e ilustre como governador da Madeira. A segunda parte da série mudará o foco para o sobrinho-neto do primeiro conde, uma figura mais controversa.

Há informações, embora não confirmadas oficialmente, de que George Clooney está interessado em interpretar o papel do primeiro conde, enquanto Brad Pitt é apontado para interpretar o segundo conde, uma figura mais jovem e ‘canalha’.

A maior parte das filmagens decorrerá na Madeira, com muitas das cenas centradas no Palheiro Nature Estate (www.palheironatureestate.com) e na Casa Velha do Palheiro, esta última originalmente construída pelo primeiro conde como uma casa de caça, tendo sido inclusive o local de muitas das festas ‘escandalosas’ organizadas pelo segundo conde.

Ora, um dos principais problemas que têm impedido o início das filmagens é a classificação. Com as muitas cenas de nudez necessárias para capturar o estilo de vida libertino do segundo conde, seria necessária uma classificação R, mas uma das empresas de ‘streaming’ que disputam esta série quer manter uma classificação PG para ampliar o alcance potencial do público.

Outros nomes que têm circulado em conexão com a série são Joaquim de Almeida e a recém-oscarizada Michele Yeoh, que ganhou um Oscar de Melhor Actriz pelo seu papel em ‘Tudo em Todo o Lado ao Mesmo Tempo’.

Famosos procuram casa na Madeira mas há acordos de confidencialidade

Também surgiram informações, uma vez mais não oficiais, de que George Clooney já esteve a procurar casa na Madeira a pensar nos meses de filmagens.

Contactado pelo DIÁRIO, Gonçalo Câmara, da Imopalheiro, quando questionado sobre esta situação, disse: “Tenho de manter completa confidencialidade do cliente, mas posso revelar que tivemos alguns grandes actores de Hollywood - que gostam de Tequila e café - à procura de casa na área do Palheiro Nature Estate. Estes actores exigem tranquilidade, grandes jardins, piscina aquecida, excelente gastronomia e privacidade absoluta, que no Palheiro Nature Estate podemos oferecer”.

Já a empresa de produção dependerá muito do talento madeirense para preencher vários papéis, sobretudo devido à natureza complicada de arranjar vistos para alguns dos actores norte-americanos. Teresa Gedge, da companhia Madeira Amateur Dramatic Society (MADS), será responsável pelas audições. Os interessados em fazer audições para um dos papéis devem enviar um ‘e-mail’ para [email protected].

O Palheiro Nature Estate situa-se na Rua do Balancal 29, podendo ser contactado via 291790120 e [email protected].