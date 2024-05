Mercado automóvel em Portugal cresce 13,4% até Abril

O mercado automóvel em Portugal cresceu 13,4% entre janeiro e abril, com 89.415 novos veículos colocados em circulação, anunciou hoje a ACAP -- Associação Automóvel de Portugal.

"De janeiro a abril de 2024, foram colocados em circulação 89.415 novos veículos, o que representa um aumento de 13,4% relativamente ao mesmo período do ano anterior", indicou, em comunicado, a associação.

Só em abril foram matriculados 20.895 automóveis, o que traduz num crescimento de 14,3% face ao mesmo mês do ano anterior.

Por categoria, no primeiro quadrimestre, contabilizaram-se 76.373 matrículas de veículos ligeiros de passageiros, mais 11,8% do que no período homólogo.

"De janeiro a abril de 2024, 52,2% dos veículos ligeiros de passageiros matriculados novos eram movidos a outros tipos de energia, nomeadamente elétricos e híbridos", detalhou.

Por sua vez, o mercado de ligeiros de mercadorias teve um aumento de 28% nos primeiros quatro meses do ano, somando 10.625 unidades.

Já o mercado de veículos pesados, que inclui os de passageiros e mercadorias, registou 2.417 unidades, ascendendo 7,9% relativamente ao primeiro quadrimestre de 2023.