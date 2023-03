Saiba o que diz a imprensa nacional

Correio da manhã:

- "Compra de programa informático ao fim de semana. Governo despacha concurso entre sábado e domingo"

- "Negócio de 743 mil euros"

- "Ministério diz que havia urgência"

- "Ivo Lucas e Cristina Branco respondem pela morte de Sara [Carreira]"

- "Veja a lista dos produtos. IVA 0% só depois da Páscoa"

- "Conservadores católicos atacam Ventura por não defender padre"

- "Jacques Rodrigues. Paga meio milhão e fica fora das revistas"

- "Schmidt prepara final contra Rio Ave"

- "'Emails'. Crimes agravados para diretores do FC Porto"

- "Corrupção. Boaventura acusado por favores ao Benfica"

- "942 por dia. Polícias registam mais casos de criminalidade"

- "2,1 mil milhões. Bancos perdem para certificados"

- "Risco para crianças. Alerta para vírus sincicial respiratório"

Público:

- "Alimentação. Governo chama concorrência para fiscalizar IVA zero"

- "Netanyahu adia reforma judicial para evitar 'guerra civil' em Israel"

- "Universidades dão a Portugal novo recorde de patentes"

- "Futebol. Metade dos clubes da I Liga já tem capital estrangeiro"

- "Saúde. Orçamentos dos hospitais à espera do aval das Finanças"

- "Justiça. Juízes duvidam das novas regras da distribuição de processos"

- "Artes. Assistentes de sala dizem-se 'desvalorizados' e 'precarizados'"

Jornal de Notícias:

- "Quase dois terços dos jovens recebem menos de mil euros"

- "Boaventura acusado de corromper jogadores para beneficiar o Benfica"

- "Supermercados precisam de duas semanas para aplicar IVA zero"

- "Três arguidos respondem pela morte de Sara Carreira"

- "Seleção. Martínez põe CR7 a sorrir e aposta forte na juventude"

- "Gestão centralizada dos museus causa cisão no Governo"

- "Póvoa. Dragagens paradas colocam pesca em risco"

- "EN206. Famalicão e Guimarães unidas por estrada 'amiga' dos mecânicos"

- "Caução. Liberdade de Jacques Rodrigues custou meio milhão"

- "Teletrabalho. Empresas usam meios ilegais de controlo"

- "Violação e extorsão foram os crimes que mais cresceram"

Diário de Notícias:

- "Homicídios, violação e extorsão em crescendo"

- "Michel Barnier, ex-negociador chefe europeu para o Brexit: 'A única razão pela qual americanos e chineses respeitam a UE é o mercado único'"

- "Cabaz de alimentos. IVA a zero em 44 produtos permite 9 euros de poupança"

- "Jornadas. PS remete baixa do IRS para o OE2024 e promete diálogo na habitação"

- "Israel. Netanyahu 'pausa' reforma judicial para dialogar e evitar 'guerra civil'"

- "Centenário. Eduardo Lourenço, o homem que pensou o País"

- "Podcast Soberania. 'Portugal está a dizer às redes de imigração ilegal: Temos aqui um negócio espetacular'"

Inevitável:

- "inflação. Só até 31 outubro, dias sem IVA numa seleção de artigos do cabaz alimentar"

- "CP. Em março deram entrada contratos no valor de 165 milhões"

- "Publicada portaria que regula distribuição eletrónica de juízes"

- "Banksy. A vida efémera de um graffiti de milhões"

- "Israel. Netanyahu suspende polémica reforma da Justiça"

Negócios:

- "Supermercados obrigados a explicar preços com IVA 0%"

- "Metade das cotadas do PSI mudou de CEO desde 2019"

- "Michel Barnier, ex-comissário europeu: 'Setor financeiro é forte' mas 'não podemos ser complacentes'"

- "50% das pessoas em teletrabalho sujeitas a vigilância ilegal"

- "Tecnologia. Nokia contrata em Portugal em contraciclo com o setor"

- "Investigação. Pedidos de patentes crescem acima da Europa"

- "Radar África. E se Lourenço continuar no poder depois de 2027?"

A Bola:

- "[Benfica] 'Voltamos ainda com mais sede!', Gilberto diz que paragem foi boa para 'curtir a família'"

- "Rui Costa e Roger Schmidt são mesmo os grandes arquitetos da nova águia"

- "Sporting. Franceses garantem interesse do PSG em Gonçalo Inácio"

- "FC Porto. 'Cláudio Ramos será o sucessor de Diogo Costa', quem o afirma é Xavier, antigo companheiro no Tondela"

- "Justiça. Sentença dos 'emails' adiada para maio"

- "Jorge Jesus: 'Alguém recusaria treinar o Brasil?'"

Record:

- "Amorim dá lição. Explicou aos treinadores da formação como quer os miúdos a jogar"

- "100 mil Euro por amarelo, penálti e vermelho. César Boaventura acusado de tentar comprar jogadores para perderem com o Benfica"

- "Gilberto motivado após miniférias: 'Voltamos com mais sede ainda'"

- "Schmidt não quer tropeçar depois das seleções"

- "FC Porto. Mão-cheia em risco para a Luz"

- "Caso dos 'emails' adiado para 12 de maio. J. Marques e Diogo Faria com crimes agravados"

- "Miguel Oliveira falha Argentina"

O Jogo:

- "Bueno jogou com o central do FC Porto e aponta-o como pilar do balneário: 'Marcano tem muito para dar'"

- "'Emails': leitura de acórdão adiada"

- "Acusado de corrupção em benefício das águias. César Boaventura no banco dos réus por aliciar jogadores para perderem com os encarnados"

- "Clube escapa porque o agente não ocupava qualquer cargo na estrutura"

- "Sporting. Bellerín tem guia de marcha"

- "Gonçalo Inácio sondado pelo PSG"

- "Braga. Karoglan foi companheiro de Artur Jorge e vê segundo lugar ao alcance: 'Pensem em ganhar até antes de dormir'"

- "Ciclismo. Prova terá mais um dia e 200 quilómetros - GP O Jogo/Leilosoc continua a crescer"