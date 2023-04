'Stardust Acoustic Project' proporcionam viagem musical pelo passado

A 49.ª edição da Feira do Livro do Funchal encerrou hoje às 21 horas, com a actuação do grupo musical “Stardust Acoustic Project”, o concerto teve início, às 19 horas e 30 minutos, no Palco principal da Feira.

O repertório musical da banda além de englobar músicas portuguesas, recordando o Pop Rock Tuga, também incluiu temas icónicos de diversos grupos musicais, como o Pink Floyd, Dire Straits, Michael Jackson, A-ha, Depeche Mode, Eurythmics, David Bowie, GNR, Xutos, Heróis do Mar, entre muitas outras.

O grupo iniciou o seu percurso artístico em 2011, contando com um vasto currículo de actividades, actuações em bares, festas privadas, casamentos, festas gastronómicas, festivais, Festa da Flor, Feira do Livro, Festas de São Vicente, Semana do Mar no Porto Moniz entre outras.

Além das referidas actuações, “Stardust Acoustic Project” actuou em vários concertos filmados na RTP Madeira e RTP Internacional, em programas temáticos, no Passeio Público, e recentemente no programa “Alto e Bom Som” produzido no estúdio “Eduardo Costa” e apresentado por Duarte Rebolo.

Recentemente o grupo incluiu um membro na formação da Banda, a vocalista Tânia Manica.

A actuação musical que decorreu no palco principal da Feira do Livro do Funchal contou com um grande número de espectadores, assim encerrando a Feira do Livro do Funchal.