Saiba o que diz a imprensa nacional

Conheça os destaques dos jornais nacionais deste domingo, 26 de Março.

Público:

- "Marinha Portuguesa está 'velhíssima', idade média da frota é de 29 anos"

- "Abusos e apostasia: Desapontados com as atitudes da Igreja, católicos repudiam o batismo e a fé - Papa alarga lei sobre abusos aos líderes leigos de associações"

- "'Faz sentido': UGT admite pedir revisão do acordo de rendimentos"

- "Luandino Vieira: Doze anos de prisão agora contados num 'site' para todos"

- "Escola só depois das 10:00? Quem tem aulas mais cedo tem piores notas"

- "Guerra: Putin vai armazenar armas nucleares na Bielorrússia"

- "Gilles Lipovetsky: 'A luta climática vem preencher o vazio das grandes ideologias'"

- "Carlos Coutinho Vilhena: Autocensura? 'Faço todas as piadas que me apetece'"

Jornal de Notícias:

- "Negócio das motas bate recorde com 100 vendas por dia"

- "Obrigado a viver em lojas e garagens"

- "Resistentes da barba e cabelo"

- "Liga: Benfica baixa eficácia, mas reforça liderança"

- "Seleção: Martinez quer manter-se invicto nas qualificações"

- "Médico atropelado perde indemnização por estar alcoolizado"

- "Entrevista JN/TSF: 'Claro que emendar livros é censura'"

- "Sondagem da Aximage para JN/DN e TSF: Portugueses condenam Igreja por não afastar padres"

- "Inflação: Preço do leite sobe 120% num ano e meio"

Diário de Notícias:

- "Justiça: PJ mobiliza polícias de toda a Europa contra novas restrições à investigação criminal"

- "MotoGP: Erro impede pódio de Miguel Oliveira na corrida 'sprint' ganha por Bagnaia"

- "Sondagem: Maioria defende a suspensão de padres e indemnização das vítimas"

- "Rafael Galo: 'É difícil escrever um livro com um protagonista detestável'"

- "Almirante Gouveia e Melo: Pode um militar ser Presidente da República em Portugal?"

- "1931-2023: Morreu Luís Silva, antigo dono do Diário de Notícias"

- "Hospitais: 'Só deve ir a um serviço de urgência o doente referenciado', defendem médicos"

Correio da Manhã:

- "Truques safam contas da TAP, Ajuda fiscal do Estado e corte nos salários, Sem redução de ordenados empresa gastaria mais 100 milhões"

- "Fiéis defendem padre amigo de André Ventura"

- "Jacques Rodrigues: Trabalhadores da Impala vivem na incerteza"

- "Luxemburgo - Portugal, 19:45: Selecionador quer onze mais fresco"

- "Futebol profissional: Arbitragem custa fatura de nove milhões"

- "Schmidt: 'Benfica ao nível do Real e Barcelona'"

- "MotoGP no Algarve: Erro tira pódio a Miguel Oliveira"

- "Forças Armadas: Baixos vencimentos afastam recrutas dos comandos"

- "Contas Públicas: Estado cobrou 251 milhões por dia"

- "Mistério: PJ investiga vida de pianista assassinado"

A Bola:

- "Renovação em marcha, Roger Schmidt e Benfica já discutem novo contrato"

- "Euro 2024 Qualificação: A nossa qualidade é excecional"

- "Sporting: 'Rúben Amorim é muito bom', Marcus Edwards recorda loucura de Londres e avisa que ainda há objetivos por atingir"

- "FC Porto: Uribe decide em abril"

O Jogo:

- "Entrevista: Tomás Costa elogia Conceição e, de volta ao estádio do FC Porto, mostra-se surpreendido com o guarda-redes: 'Diogo é espetacular'"

Benfica: Scmidt destaca peso dos adeptos e compara águias a Real Madrid e Barcelona: 'Expoente máximo do futebol' -- PJ analisa contas bancárias"

- "Luxemburgo -- Portugal: Martinez admite alterações, depois de ter deixado 83 golos no banco na partida de estreia: 'Maravilhado com o nível de ambição'"

- "Sub-19: Portugal -- Chéquia: Uma vitória que vale Euro"

- "Sporting: Sporting: Ayew comenta a obra de arte do compatriota: 'No Gana só se fala do golo de Fatawu'"

- "V. Guimarães: Jota Silva em entrevista: 'Trabalho para chegar à Champions'"

Record:

- "Schmidt respira Benfica, Conheça os métodos e a filosofia do alemão"

- "Sporting: Inácio e Bragança renovam até maio"

- "FC Porto: Pinto da Costa pede união, 'O nosso inimigo está a 300 km"

- "Luxemburgo - Portugal, 19:45, Martínez enaltece ambição e compromisso, 'Sinto-me encantado'"