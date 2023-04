Novos Órgãos Nacionais do Corpo Nacional de Escutas tomam posse

Realizou-se este domingo, em Lisboa, a tomada de posse dos novos Órgãos Nacionais do Corpo Nacional de Escutas - Escutismo Católico Português 0.

Antes da tomada de posse, foi realizada a Eucaristia presidida pelo Bispo Auxiliar de Lisboa e Presidente da Comissão Episcopal do Laicado e da Família, D. Joaquim Mendes.

O dirigente Ivo Faria, que se mantém na liderança da Junta Central durante os próximos 3 anos, pediu a colaboração de todos os níveis do CNE para juntos fazerem caminho. Aos escuteiros deixou uma palavra de apreço «é por vós, será sempre por vós, que nortearemos o nosso trabalho, a nossa entrega, a nossa energia, a nossa paixão por este movimento que BP criou e que o Padre Jacques Sévin construiu fundando o escutismo católico, que D. Manuel Vieira de Matos e o Dr. Avelino Gonçalves fizeram nascer em Braga há 100 anos».

Estiveram presentes diversos convidados entre os quais a Ministra Adjunta e dos Assuntos Parlamentares, Ana Catarina Mendes, a Assessora para a Juventude do Presidente da República, Rita Saias, o Presidente da Confederação Portuguesa do Voluntariado, Eugénio da Fonseca e o Presidente do Conselho Nacional de Juventude, Rui Oliveira.