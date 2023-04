Agressor em fuga com criança no Funchal

O indivíduo que, ao que tudo indica, terá agredido a mulher em Santo António, junto ao Complexo Desportivo do Marítimo, está em parte incerta com uma criança.

As primeiras informações davam conta de que estaria barricado num bar, mas o DIÁRIO apurou depois no local que o homem tinha fugido com a criança de um ano, tendo a vítima ido pedir socorro ao estabelecimento.

A PSP continua a efectuar diligências para encontrá-lo.