Um ano de vitórias e de resultados

Existem várias formas de fazer política, há quem prometa e fale muito, há quem só queira aparecer a todo o custo e há quem procure fazer política com trabalho e com resultados.

Desde a primeira hora em que assumi funções como deputada que procuro fazer política com trabalho e com resultados.

Apesar da maioria socialista em São Bento, tenho conseguido resolver inúmeros dossiers importantes para a Madeira e obter várias vitórias.

É isso que importa, fazer política com resultados, continuar a trabalhar na Assembleia da República sempre com o foco na Madeira e na resolução dos seus problemas.

É por isso com enorme satisfação que um ano depois de ter tomado posse, o resultado do meu trabalho, da minha persistência e da minha dedicação está à vista de todos e julgo que “fala por si”.

Foram inúmeras as vitórias e os dossiers importantes da Madeira que foram resolvidos nos últimos doze meses.

Conseguimos fazer aprovar melhores condições de aposentação para os guardas-florestais da Madeira e devolver-lhes direitos há muito reivindicados.

Conseguimos garantir o direito à majoração das despesas de IRS de educação a inúmeras famílias e estudantes madeirenses, obrigando o Governo da República a corrigir um erro informático do portal nacional da Autoridade Tributária e a prorrogar o prazo para a comunicação dessas despesas do dia 15 de fevereiro para o dia 27.

Conseguimos obrigar o Governo da República a voltar atrás na ilegítima intenção de reduzir o contingente de acesso ao ensino superior dos estudantes madeirenses.

Conseguimos fazer aprovar a inclusão de novas substâncias psicoativas na lei da droga e aumentar as ferramentas de combate a este flagelo.

Conseguimos operacionalizar a plataforma do SEF dos vistos Gold que esteve sem funcionar cinco meses causando elevadores prejuízos à nossa Região.

Conseguimos avançar com o lançamento do concurso para a aquisição de dois radares há muito apontados como prioritários para o aeroporto da Madeira.

Entretanto e ao fim de oito anos de muita pressão da nossa parte, o Governo da República finalmente assinou esta semana o contrato para a construção da nova esquadra da PSP na Ponta do Sol. Esperamos que seja desta vez que a obra avance no terreno, já que nos últimos anos foram várias as promessas e os anúncios de que a obra avançaria, inclusive, no início de 2019 e a verdade é que só agora em 2023 é que o contrato foi assinado.

Vamos continuar a pressionar o Governo da República, a avançar com esta e com as outras esquadras da PSP na Madeira.

Vamos também continuar a reivindicar melhores condições de trabalho para os funcionários judiciais, trabalhadores aduaneiros, PSP, SEF, GNR, PJ, guardas prisionais, militares e a lutar por mais investimento nos serviços da república na Região.

E a exigir que a Madeira seja incluída em todos os programas nacionais a que tem direito, contestando todas as situações de exclusão e discriminação, como recentemente aconteceu com o programa “Apoiar Freguesias” que sem qualquer razão deixou de fora todas as freguesias da nossa Região, ou com o programa “Regressar” e com o programa de “Combate ao Abandono e Insucesso no Ensino Superior” que excluíram a nossa Região.

Poderíamos ter conseguido resolver mais assuntos, não fosse o lamentável voto contra do PS à majoração do financiamento da Universidade da Madeira, à consagração de um subsídio de insularidade aplicável a todos os funcionários da administração central a desempenhar funções na Madeira, à consagração de um estatuto de estudante atleta insular e a inclusão de mais emigrantes madeirenses no seguro social voluntário.

Nestes 365 dias, voltei a dar o meu máximo para Madeira e o meu melhor para honrar o voto de confiança que me foi conferido pelos madeirenses e pelos porto-santenses.

Neste momento conto com 176 iniciativas, 22 intervenções em plenário, 150 audições, 94 perguntas escritas ao Primeiro – Ministro e aos diversos ministros da República.

Números que revelam bem, o meu empenho, o meu trabalho e a minha dedicação à defesa da Madeira.

Mas mais importante que os números é o sentimento de dever cumprido e os resultados obtidos que permitiram a resolução de inúmeros dossiers da Madeira.

Este ano parlamentar foi um ano de vitórias e de resultados para a Madeira. Como referiu Aristóteles “a política não deve ser a arte de dominar, mas sim a arte de fazer justiça”.