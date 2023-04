AD Galomar garante subida à Liga Profissional de basquetebol

A equipa masculina da AD Galomar garantiu, esta tarde, a subida à Liga Profissional de Basquetebol, quando ainda falta disputar uma jornada do Grupo de Promoção.

A equipa do Caniço venceu hoje em casa do segundo classificado, o Portimonense, por 85-45, garantindo uma vantagem de dois pontos sobre os seus perseguidores quando falta apenas disputar uma jornada da competição.

Os regulamentos da Federação Portuguesa de Basquetebol indicam que o primeiro classificado deste Grupo de Promoção garante automaticamente a subida de divisão, mesmo que tenha ainda de discutir uma terceira fase, para apuramento do campeão da Proliga, com as três equipas classificadas nos lugares imediatos, e onde será encontrado, ainda, o outro promovido à Liga.