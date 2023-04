Mulher atingida por pedra na cascata dos Anjos

Uma mulher foi esta tarde atingida por uma pedra na cabeça, na Cascata dos Anjos. A vítima não sofreu ferimentos graves, mas foi transportada para o Centro de Saúde numa ambulância dos Bombeiros Mistos da Ribeira Brava e Ponta do Sol.

Tal como foi noticiado, a Câmara Municipal da Ponta do Sol informou sexta-feira que amanhã será retomada a limpeza da escarpa sobranceira à Estrada dos Anjos, com vista à retirada controlada de blocos de pedra de grandes dimensões, a fim repor as necessárias condições de segurança para os locais e visitantes.

Esta operação será acompanhada e coordenada no terreno pelo gabinete da presidência do município da Ponta do Sol e pelo Serviço de Protecção Civil Municipal.

Assim, de 3 a 14 de Abril, entre 8h30 e as 17h00, o acesso e circulação de pessoas e automóveis na Estrada dos Anjos, entre o Bairro do Passo e o sítio dos Poios, estará interdito.