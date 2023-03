Ronaldo feliz na selecção faz destaque nos jornais nacionais

Bom dia. Estas são as principais notícias desta sexta-feira, 24 de Março de 2023, no dia após o primeiro jogo da selecção na caminhada para o Euro2024, na estreita do novo seleccionador, mas quem brilhou, como tem sido quase sempre nestes 20 anos de internacionalizações, foi o madeirense Cristiano Ronaldo.

No semanário Expresso:

- "Investigação Crise na Habitação. Há 26 mil pedidos de casas municipais só em Lisboa e Porto... e apenas 700 casas disponíveis"

- "Marcelo admite 'veto político' ao arrendamento coercivo"

- "TAP paga mais por aviões do que companhias estrangeiras"

- "Os 33 anos de memórias da secretária de Rui Nabeiro"

- "A nova ordem mundial de Xi"

- "A freira que ganhou uma guerra à Igreja"

- "Falsas noivas recrutadas por Euro2500"

- "A agenda presidencial de Augusto Santos Silva"

- "Gouveia e Melo pondera baixar penas de militares"

- "Concessão de casinos de Lisboa abre guerra"

- "Orcas causam 50 incidentes por ano"

No semanário Nascer do Sol:

- "Um ano de governo com maioria absoluta. António Costa isolado no PS"

- "Fernanda de Almeida Pinheiro, bastonária da Ordem dos Advogados: 'Temos uma sociedade, infelizmente, muito corrupta'"

- "PJ pede a Pedro Strecht mais informações sobre alegados abusadores"

- "Sede do CDS tem renda cativa pela CML"

- "Nuno Barata: 'Se me pressionam muito, largo isto e a IL fica sem representação na AR dos Açores'"

- "Vasco Rato: 'De certa forma, Trump é a nova normalidade'"

- "Férias da Páscoa com taxas de ocupação recorde de norte a sul do país"

- "Alexandre Fonseca nomeado CEO de Altice nos Estados Unidos"

- "Rui Nabeiro (1931-2023) Uma lição maior"

No Correio da Manhã:

- "Patrão da 'Nova Gente' suspeito de comprar justiça. Indícios de subornos a agentes judiciais"

- "Jacques Rodrigues detido por fraude e golpes de 100 milhões de euros"

- "Portugal-Liechtenstein (4-0). Mais um recorde na festa do golo"

- "Ronaldo chega às 197 internacionalizações no arranque do apuramento para o Europeu"

- "Champions decisiva para Benfica segurar joias no plantel"

- "Denúncia afasta confessor de Ventura"

- "Crime em Setúbal. Pianista torturado até à morte e atirado a um poço"

- "Bens alimentares. Descida do IVA força a redução de preços nos supermercados"

- "Transportes. Estado paga dívida dos passes de ex-combatentes"

No Público:

- "Ex-ministro Manuel Heitor e deputados do PS pedem fim das propinas"

- "O intelectual alimentou o ditador. Vida e morte na biblioteca de Estaline"

- "Jogo 'online' bate recorde com 11,4 mil milhões de euros"

- "Saúde. Urgências cheias de não urgentes: são agora 44,5% dos doentes"

- "Parecer da PGR. Greve dos funcionários judiciais é ilegítima"

- "Guerra na Ucrânia. Guterres pede à UE que garanta escoamento de cereais"

- "Józef Orlinski em Portugal: 'Um contratenor não é um unicórnio'"

- "Seleção nacional. Era Roberto Martínez começa com uma goleada na luta pelo Europeu 2024"

- "Investigação. Genes da lebre-de-cauda branca podem ajudá-la a adaptar-se às alterações climáticas"

No Jornal de Notícias:

- "Bolsas de mérito distinguem mais de 20 mil alunos"

- "Portugal 4-0 Liechtenstein. Ele está de volta. Ronaldo bisa e torna-se no jogador do Mundo com melhor registo de internacionalizações"

- "Produtores e retalhistas dizem que baixar IVA não chega"

- "Burla. Patrão da Impala suspeito de desviar 68 milhões para paraísos fiscais"

- "Moita. Pianista atado e atirado a poço estaria a ser alvo de extorsão"

- "Sondagem da Aximage para JN, DN e TSF. Maioria chumba plano do Governo na habitação"

- "Saúde. Municípios criam planos para fixar médicos"

- "Porto. Pulmão verde nasce na Lapa pago por hotel"

- "Reality show. Georgina Rodriguez faz revelações na Netflix"

- "Liga. 23 atletas emprestados valem 100 milhões"

No Diário de Notícias:

- "Entrevista DN-TSF. Garcia Pereira: 'Processos disciplinares aos marinheiros arriscam-se a ser uma farsa'"

- "Quase dois terços dos portugueses não acreditam no plano para a habitação"

- "Jogos 'online'. Portugueses apostaram 31 milhões por dia em 2022"

- "Jerónimo Martins. Cortar o IVA nos alimentos é 'medida tardia', mas a redução será 'passada integralmente para os preços'"

- "Plano estratégico. Campanhas antiálcool e subida de custos ameaçam setor do vinho"

- "Obras em Lisboa. Reposição dos sentidos do trânsito nas laterais da Av. Liberdade arranca em abril"

- "Abusos na Igreja. Como Costa com Sócrates, Ventura 'deixa cair' o padre que foi seu orientador espiritual"

- "MotoGP. Nova vida para Miguel Oliveira e corridas 'sprint' no Mundial mais longo da história"

- "Goleada de Portugal. Estreia feliz da Seleção, com recorde e bis de Ronaldo"

No Negócios:

- "Entrevista a Sérgio Vasques. Isqueiros, cemitérios, cabarés ou bordados. Impostos em modo criativo"

- "Injeção recorde no fundo das pensões dificulta compra de dívida pública"

- "Calçado. Burocracia trava investimento de 10 milhões em Guimarães"

- "Elite da bolsa sobe dividendos para ser mais competitiva. Lucros quase duplicaram em 2022"

- "Falhar prestação no crédito dita fim da bonificação"

No semanário O Jornal Económico:

- "Venda da TAP inclui 'rebuçado' de 686 milhões para o comprador"

- "Et Cetera. 'As empresas desempenham um papel decisivo na justiça social' [Carlota Ribeiro Ferreira, CEO da Win World]"

- "Stadler Rail avalia construção de comboios em Portugal"

- "Mota-Engil ganha concessão de 252 milhões no México"

- "Justiça. Dono da Impala suspeito de desviar milhões com compra de imóveis fora do país"

- "Protagonista: 'Devíamos executar bem o PRR, mais do que executar depressa', Fernando Silva, CEO da Siemens Portugal"

- "Pacote Mais Habitação: 'Muitos investidores deram ordem de venda e pretendem sair do país', Hugo Santos Ferreira, presidente da APPII [Associação Portuguesa de Promotores e Investidores Imobiliários]"

- "Contas públicas. Economistas e empresários aplaudem redesenho das regras orçamentais"

- "Seguradoras. Generali, Allianz e Zurich avançam para a compra da Liberty. Fidelidade desiste da corrida"

No O Jogo:

- "Portugal 4-Liechtenstein 0. Sim, señor. Seleção entra a ganhar na era Martínez e com Ronaldo de volta aos recordes"

- "Selecionador satisfeito com a estreia: 'O mais importante foi o compromisso e o trabalho'"

- "FC Porto. Diogo apontado ao clássico. Lesão deve afastá-lo da receção ao Portimonense e o regresso está previsto para a Luz"

- "Eustáquio: 'A marcar e assistir ganho mais valor'"

- "Benfica. Schmidt persegue... Conceição. Máximo de 91 pontos dos dragões está ao alcance das águias"

- "Kluivert recomenda Ramos ao Barcelona"

- "PAOK oferece 2,5 MEuro por Tiago Dantas"

- "Sporting. Aston Villa fixa a mira em Pote"

- "Diomande: 'Quero cabecear melhor e fazer mais golos'"

- "V. Guimarães. Miguel Maga renova até 2027"

- "Moto GP. Miguel Oliveira está mais adaptado à Aprilla, mas não se coloca no lote de favoritos: 'Estou confortável e quero divertir-me'"

No A Bola:

- "Portugal-Liechtenstein (4-0). Estou vivo! 197 jogos, 120 golos. Cristiano Ronaldo marcou dois, festejou e sorriu muito e tornou-se o mais internacional da história do futebol"

- "Portugal chega à goleada na estreia de Roberto Martínez"

- "Benfica. Patrick Kluivert sugere Gonçalo Ramos ao Barcelona"

- "Sporting. O bem que fez a St Juste aquela paragem no Mundial"

- "FC Porto. Eustáquio diz que Pepe ainda corre muito"

E no Record:

- "Portugal-Liechtenstein (4-0). Há mesmo ar fresco!"

- "CR7 bate novo recorde e seleção goleia com sinais positivos"

- "Benfica. Otamendi perto de ficar"

- "Sporting. Tottenham em cima de Ugarte"

- "FC Porto. Diogo Costa para pagar investimento"