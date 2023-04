Nova edição de revista de banda desenhada apresentada na Feira do Livro do Funchal

O terceiro número da revista 'Outermost Comics Edition' foi lançado hoje no palco principal da Feira do Livro, pelas 18h00, com Alexandra Esteireiro, Helena Teles, Antony Brazão, Válter de Sousa e Roberto Macedo Alves.

A Outermost Comics Edition, editado pela Sétima Dimensão, é uma publicação trimestral de Banda Desenhada cujo foco é ser um palco de destaque para os criadores espalhados pelas Regiões Ultra periféricas da Europa. Os autores que integram a revista tentam diluir a fronteira entre a ficção e a realidade, ao realizarem a partilha de ideias e dos seus universos visuais com os leitores. Esta publicação é igualmente uma tentativa de atribuir um novo sentido ao conceito de “Pensar Global, Agir Local” nesta área de criação artística e cultural. A obra encontra-se disponível em formato digital, disponibilizado nas principais plataformas de e-books, como amazon.com, Apple Books e Google Books.

A 49ª edição da Feira do Livro do Funchal decorreu até ao final do dia de hoje na placa central da Avenida Arriaga.