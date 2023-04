Habitação e Inflação continuam a marcar actualidade

"Cada vez mais famílias entregam a casa ao banco", é a manchete de hoje do Jornal de Notícias. O matutino nacional dá ainda conta que o custo de vida agravado afecta sobretudo os jovens.

O tema da habitação faz também manchete no Público. "Viver com o ex ou perder a casa? Crise deixa ex-casais sem saída", escreve o periódico, que noticia ainda que os "bens alimentares põem Portugal com a inflação mais alta da Europa em Março".

Ainda sobre os preços, a primeira página do Diário de Notícias destaca a "Restauração não baixará os preços e sector pede taxa reduzida de IVA".

O ataque no Centro Ismaili, em Lisboa, continua também em destaque na imprensa portuguesa, com o Correio da Manhã a noticiar que o agressor, um cidadão afegão, é "suspeito de matar três mulheres". Além das duas vítimas de esfaqueamento em Portugal, Abdul Bashir pode ter morto uma outra mulher na Grécia, hipótese que está a ser investigada pelas autoridades daquele país.

Nos jornais desportivos, o destaque é a renovação de contrato de Roger Schmidt no Benfica. "Mais tempo e mais dinheiro", escreve O Jogo, enquanto o Record cita o treinador: "Estou no sítio certo". "30 milhões seguram Schmidt até 2026" é a manchete d'A Bola.