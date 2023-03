TAP, Ronaldo e inflação são alguns dos destaques dos jornais nacionais

Conheça os destaques dos jornais nacionais deste sábado, 25de Março.

No Público:

- "Soares dos Santos diz que IVA zero é possível 'se Governo se tornar honesto'"

- "Reportagem: No mundo fechado dos lares ilegais quem lucra não pode cuidar"

- "Ensino Superior: Insucesso escolar tira 6.000 bolsas de estudo"

- "Belém/São Bento: Marcelo assume 'momento intenso' com António Costa"

- "Aviação: Turismo avisa que greve da TAP na Páscoa será 'dramática'"

- "Viagem: A gastronomia da Costa Rica quer mostrar o que vale"

No Jornal de Notícias:

- "Gasolineiras arriscam pagar mil milhões a clientes lesados"

- "Inflação: Novos apoios chegam a um terço da população"

- "Ataque: Adeptos dão cartão vermelho à arbitragem"

- "Ronaldo confiante aponta mira à seleção que mais fustiga"

- "Matou com nove facadas testemunha que ajudou a condená-lo"

- "Alunos do Minho aflitos face a subida brutal dos transportes"

- "Igreja com 700 anos em Vila do Conde pede obras urgentes"

- "Cultura: Livros para jovens alavancam negócio no mercado editorial"

No Diário de Notícias:

- "Apoios: Governo gasta dois mil milhões, mas tem margem para ir até aos 3,5 mil milhões"

- "Crise em França: Macron quer seguir adiante, mas franceses discordam e manifestações e greves prosseguem"

- "Mário Centeno: Insistir em aumentar lucros e salários é atitude 'míope'"

- João Pedro Tavares, presidente da ACEGE: 'Empresas deviam ter limitado a distribuição de resultados pelos gestores'"

- "Marcelo e Costa: Encontro nas Caraíbas com a coabitação em fase 'intensa'"

- "Trabalho: E se a sexta-feira fosse o novo sábado?"

- "Seleção: Ronaldo bisou contra o Lienchtenstein e já deixou a sua marca em 47 seleções"

- "Concerto: Uma junção improvável de break dance e música clássica, que funciona na perfeição para Jakub Józef Orlinski"

- "Brunch com... Pedro Duarte, diretor de corporate, external & legal affairs da Microsoft: Um ex-deputado que rejeitou dezenas de cargos políticos e ajudou a eleger Marcelo"

No Correio da Manhã:

- "PJ procura subornos do Benfica em contas bancárias; Justiça ataca corrupção no futebol, Levantado sigilo bancário a jogadores, Sob suspeita atletas do Rio Ave, Belenenses, Boavista, Marítimo e V. Setúbal"

- "IVA 0% em cabaz alimentar e aumento de 1% na função pública, Conheça todas as medidas anunciadas por Medina"

- "Deputado suspende mandato para evitar cadeia"

- "Federação e colegas censuram assobios a João Mário"

- "Abusos sexuais: Denúncia afasta chefe dos escuteiros"

- "Polícia liga mulher de leste a crime: Ex-namorada envolvida no homicídio de pianista"

- "Patrão da 'Maria' passa apartamento de luxo para filho de 5 anos"

- "Águeda: Condenado em processo mata testemunha na rua"

- "Cacém: Professor apalpa alunas na sala de aulas"

- "Setúbal: Homem tenta matar o tio no velório do pai"

- "Sérgio na lista do Atlético Madrid"

Na A Bola

- "Nani em grande entrevista, 'Para ser sincero adorava acabar no Sporting', 'Ser campeão em Alvalade seria a cereja no topo do bolo', 'Merecia uma festa de despedida da Seleção Nacional'"

- "Seleção: Inaceitável", Fernando Gomes condena assobios a João Mário"

- "Benfica: 'É possível ganhar a Champions', Aursnes"

- "Sporting: 'Estou a evoluir como jogador', Ugarte"

- "FC Porto: Treino com Arouca acaba em confusão"

No O Jogo:

- "Campeonato do Mundo fora de época abalou pilares dos dragões"

- "Seleção: CR7 vale por Eusébio, Figo e Pauleta juntos"

- "Benfica: Aursnes recorda que as águias ficaram 'do lado favorável do quadro: 'Champions? É possível...'"

- "Sporting: Ruben é atalho para as seleções"

- "Braga: Campuzano no radar da Pedreira"

E, por fim no Record:

- "Benfica: Otamendi diz sim, Capitão assume que quer renovar com os encarnados, 'Agradeço ao River mas continuo focado no Benfica'"

- "Seleção: Martínez já tinha Inácio na mira"

- "Sporting: Planos congelados"

- "FC Porto: SAD vai segurar Diogo Leite"

- "O drama de platiny: 'Dormi na rua e passei fome', Ex-Gil Vicente absolvido de falsificar idade"