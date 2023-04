'Gonçalves Zarco' cria mural para sensibilizar para o combate à violência em meio escolar

A Escola Básica e Secundária Gonçalves Zarco, no Funchal - através do seu projecto de saúde mental escolar e, mais precisamente, do 'Projecto Kit para a Empatia' - criou um mural interactivo, vocacionado para trabalhar na prevenção da violência em meio escolar.

"Este mural surge no sentido de permitir aos alunos que se coloquem no lugar de outros colegas, vítimas, seja de vullying ou de outras formas de violência e de incompreensão. Pretende-se conduzir o aluno a uma reflexão sobre a condição do outro, 'colocando-se eles próprios nos sapatos' das vítimas, ou seja, no lugar do outro. Pretende-se assim, criar no aluno que interage com o mural, empatia com os seus colegas que sofrem, sem os expor (apenas o seu reflexo e sentimento/ mensagem), procurando minimizar assim a possibilidade de este se tornar num futuro agressor ou de vir a alterar os seus comportamentos nesse sentido", explica a instituição em comunicado de imprensa.

Este mural surge como uma surpresa no espaço escolar, recorrendo à técnica de intervenção em espaço público com graffitis em stencil, usando frases criadas pelos próprios alunos que já foram vítimas.

A iniciativa está a ser dinamizada por alunos voluntários do 9.º ano, da turma 3, com o contributo da professora Sofia Pereira, na disciplina de Educação Visual.

Este mural promete ser o primeiro de alguns que surgirão no espaço escolar, até ao final do ano letivo, "com esperança de que os alunos desenvolvam o conhecimento de si próprios, do mundo e dos outros".

O projecto de saúde mental escolar da 'Gonçalves Zarco' é coordenado pela psicóloga Carolina Dionísio, por Bernardo Pereira e Marco Marques, professores de Artes Visuais e Português.