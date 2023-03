O criador de moda madeirense Tiago Gonçalves participou, na passada quinta-feira, no 'Bridal Gran Canaria', em Las Palmas, onde apresentou uma colecção de noivas.

Este desfile marcou a estreia da marca TG Couture num evento de cariz internacional.

As fotografias foram partilhadas no Instragram pela página oficial do 'Bridal Gran Canaria'.