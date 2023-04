Pequena descida da temperatura este sábado

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), no primeiro dia de Abril, existe a probabilidade de uma pequena descida da temperatura máxima.

Na Madeira o céu estará pouco nublado ou limpo, temporariamente com períodos de muita nebulosidade na ilha do Porto Santo e nas vertentes nordeste da ilha da Madeira.

O vento será fraco a moderado (até 30 km/h) do quadrante leste, por vezes forte (até 40 km/h) nas terras altas a partir da tarde.

Especificamente no Funchal, a previsão é de céu pouco nublado ou limpo, com vento fraco a moderado (até 25 km/h) do quadrante leste. Está também prevista uma pequena descida da temperatura máxima para a capital.

No que diz respeito ao estado do mar, na Costa Norte as ondas serão de noroeste com 1,5 a 2 metros, já na Costa Sul as ondas vão ser de sudoeste com 1 metro. A temperatura da água do mar rondará os 19/20ºC.