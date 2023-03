Reconhecido artista de 'Street Art' vai pintar mural de Cristóvão Colombo no Porto Santo

Vai nascer, muito em breve, um mural de Cristóvão Colombo no edifício da Câmara Municipal do Porto Santo, que será da autoria de Mr. Dheo, artista mundialmente conhecido pelos seus trabalhos de graffiti e arte urbana.

O mural único e original, que estará relacionado com a Era dos Descobrimentos e com o navegador Cristóvão Colombo, que viveu na ilha do Porto Santo, será executado numa das paredes exteriores do edifício da Câmara Municipal, que se localiza na Vila Baleira.

A obra de arte, que terá cerca de 12 metros de altura e quase 8 metros de largura, vai custar à autarquia mais de 18 mil euros, mas promete ser mais um dos locais que irá aguçar a curiosidade e fascinar os milhares de turistas que todos os anos visitam a ilha dourada.

Apesar de ainda não estar definida uma data certa para realização da pintura, o DIÁRIO sabe que a mesma deverá acontecer em meados de Maio, sendo que ainda esta semana o artista, de 38 anos, vai viajar até ao Porto Santo para se reunir com os responsáveis da autarquia para definir mais pormenores sobre o projecto.

Quem é o Mr. Dheo?

É um artista de' street art' português, natural do Porto, conhecido pela criação de memoráveis murais, com temas fortes, espalhados por vários recantos do Mundo. As suas obras mais icónicas são na sua cidade natal, mas já tem pinturas em mais de 50 cidades internacionais, como são exemplo Miami, São Paulo, Joanesburgo, Dubai ou mesmo na Faixa de Gaza em Israel.

Em 2020, em plena pandemia de covid-19, homenageou os profissionais de saúde com o graffiti 'Anjos na Terra', em Vila Nova de Gaia, que foi inspirado numa enfermeira que esteve infetada com o coronavírus. Este seu trabalho ganhou tanto destaque, que chegou a ser notícia um pouco por todo o mundo, incluindo jornais como o Financial Times, Euronews, The Telegraph ou The Guardian.

"Esta é a minha sincera homenagem a todos os profissionais de saúde e sobretudo aos que estão literalmente na linha da frente a lutar incansavelmente contra o desconhecido para salvar a vida de tantos desconhecidos. Obrigado enfermeira Sofia, obrigado a todas as Sofias", escreveu nas suas redes sociais.

Além destes trabalhos, o artista também já conta com diversas colaborações com artistas e entidades mundiais, tais como clubes de futebol, vários atletas, cantores e até marcas como Adidas, New Balance, entre outras.

Confira alguns dos seus trabalhos: