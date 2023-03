'Gonçalves Zarco' assinalou Dia Mundial da Poesia

A Escola Básica e Secundária Gonçalves Zarco assinalou, esta quarta-feira, o Dia Mundial da Poesia, que ontem se comemorou.

Em nota de imprensa enviada à comunicação social, aquele estabelecimento de ensino refere que as celebrações aconteceram no âmbito o Projecto Baú de Leitura, tendo o convidado, docente universitário e poeta, falado sobre poesia.

"Com dinamização da docente Bárbara Pereia, em colaboração com as docentes, Lucília Abreu e Irene Carreira, a iniciativa aconteceu esta tarde, um dia após o Dia Internacional da Poesia, pelas 15 horas, na Biblioteca António Castro, do referido estabelecimento de ensino", dá conta a mesma nota.