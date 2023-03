6.º Trail Escolar da Ribeira Brava com 500 inscritos

O grupo de educação física da Escola Básica e Secundária Padre Manuel Álvares da Ribeira Brava realiza esta quinta-feira, 30 de Março, a 6.ª edição do Trail Escolar, que será realizado no Campanário com partida e chegada no edifício do estabelecimento de ensino.

O evento desportivo, composto por duas provas, uma de 3km e outra de 6km, contará com 500 participantes de 14 escolas da Região e dos utentes do Centro de Atividades e Capacitação para a Inclusão de Santa Cruz.

A prova é aberta a todos os alunos, professores e funcionários das escolas da Região Autónoma da Madeira, para os escalões de juvenis, juniores e seniores. Os 3 primeiros classificados de todas as categorias/escalões serão premiados.

Dos 500 inscritos, 350 são para o trail de 3km e 150 para o trail de 6km.

A Câmara Municipal da Ribeira Brava é parceira do evento, garantindo o transporte de todos os participantes, bem como o almoço-convívio.