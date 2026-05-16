Robert Lewandowski despede-se do FC Barcelona

O avançado polaco Robert Lewandowski, de 37 anos, vai deixar o FC Barcelona no final da temporada 2025/26, anunciou hoje o futebolista nas redes sociais.

Lewandowski, que descreveu as suas quatro épocas com a camisola 'blaugrana' como "o capítulo mais incrível" da carreira, encerra a passagem pelo 'Barça' com 119 golos, em 191 jogos, o que faz dele o 14.º melhor marcador da história do clube.

"Depois de quatro anos repletos de desafios e muito trabalho, chegou a hora de seguir em frente. Parto com a sensação de que a missão foi cumprida. Quatro épocas, três campeonatos. Jamais esquecerei o carinho que recebi dos adeptos desde os meus primeiros dias. A Catalunha é o meu lugar no mundo", lê-se no Instagram do polaco.

No seu sítio oficial da Internet, o FC Barcelona recordou a chegada de Lewandowski em 2022, proveniente dos alemães do Bayern Munique, lembrando que o jogador "assumiu a responsabilidade de liderar o ataque e rapidamente se tornou a principal referência da equipa no setor ofensivo".

"Robert Lewandowski chegou ao 'Barça' depois de uma brilhante carreira no futebol europeu. Amplamente considerado um dos melhores avançados do mundo, chegou à Catalunha com uma lista extraordinária de títulos e a ambição de continuar a competir ao mais alto nível", recordou o campeão espanhol.

Ao serviço do FC Barcelona, conquistou sete troféus: três campeonatos, uma Taça do Rei e três Supertaças de Espanha.

"Lewandowski deixa um legado inesquecível (...). A sua comemoração característica (punhos cerrados em frente ao peito) já se tornou icónica. Agora, depois de completar o seu capítulo com as cores 'blaugranas', Lewandowski despede-se do FC Barcelona como uma das figuras mais marcantes dos últimos anos", acrescentou.