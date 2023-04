Morreu o Comendador António Martins Júnior

Faleceu, ontem, dia 31 de Março, na Cidade do Cabo, na África do Sul, o Comendador António Martins Júnior, aos 103 anos de idade.

A notícia foi avançada através de uma nota remetida, durante a madrugada às redações, pelo director regional das Comunidades e Cooperação Externa, Rui Abreu, que manifestou o seu "profundo pesar" pelo falecimento desta "personalidade incontornável na Madeira e na Diáspora Madeirense".

O Comendador António Martins Júnior foi "um dos grandes impulsionadores e percursores do folclore regional, primeiro na Madeira, onde fundou a Casa do Povo da Camacha. Mais tarde na África do Sul, fundou o Grupo Folclórico da Madeira na Cidade do Cabo, levando o nome da Região além-mar", recorda Rui Abreu, destacando o "elevado sentido cívico, social e humanista" do emigrante natural da freguesia da Camacha (Santa Cruz).

"Dedicou a sua vida à Comunidade e a projectos sociais, exercendo com elevado espírito cívico a missão de representar a Madeira e de divulgar a identidade cultural madeirense naquele país de acolhimento. Neste momento de consternação, o Governo Regional da Madeira, através da Direcção Regional das Comunidades e Cooperação Externa, endereça à família enlutada, as mais sentidas condolências", acrescenta a mesma nota.