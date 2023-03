'Gonçalves Zarco' marcou presença nas comemorações do Dia Internacional das Forestas

A Escola Básica e Secundária Gonçalves participou, através do Plano de Acção do Programa Eco-Escolas, na passada terça-feira, 21 de Março, nas comemorações alusivas ao Dia Internacional das Florestas, que decorreu no Parque Florestal do Montado do Pereiro, dinamizado pelo Instituto das Florestas e Conservação da Natureza.

Nas últimas décadas, o planeta tem vindo a perder, em cada ano, 0,5% das suas florestas. Enfrentamos grandes desafios que exigem ações imediatas de cada um de nós. Assim, é necessário consciencializar a comunidade educativa para esta problemática e incitar os nossos alunos à proteção do meio ambiente e tornar o planeta um espaço mais habitável.