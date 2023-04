‘Confiança’ denuncia “bienal de mentiras” no Funchal

À margem de uma visita à 49.ª Feira do Livro do Funchal, a equipa da coligação 'Confiança' denunciou o que considera ser "uma Bienal de Mentiras da actual maioria PSD/CDS que gere a Câmara Municipal do Funchal" (CMF).

"Todos nos recordamos do extenso rol de promessas com que o candidato Calado intoxicou os funchalenses durante o ano de 2021. Uma delas aconteceu há quase dois anos e, segundo uma notícia do DN de Abril de 2021, prometia uma 'Bienal Internacional de Arte já em 2022', refere uma nota hoje enviada às redacções pelo gabinete dos vereadores eleitos pela 'Confiança''.

A mesma nota recorda que "uma semana depois das eleições, ainda antes da tomada de posse, num périplo pelos diversos serviços municipais, a candidatura anunciava que o presidente eleito da Câmara do Funchal, Pedro Calado, pretendia 'realizar uma Bienal Internacional de Arte na cidade em 2022'". Por ocasião da 47.ª Feira do Livro no final de Outubro de 2021, o novo edil garantia que “a partir de 2022 vamos ter mesmo, no Funchal, a Bienal Internacional de Arte", lembra a 'Confiança'.

"Em Outubro de 2022, depois da mentira ser evidente e frustradas as garantias e o cumprimento da promessa, o presidente da CMF aproveita um evento com jovens para, fingindo-se de esquecido, anunciar que 'pretende concretizar já em 2023, a Primeira Bienal Internacional de Artes no Funchal’", acrescentam os vereadores da oposição.

O referido anúncio, alertam ainda, foi renovado, "esta semana, por ocasião da visita ao Funchal do Ministro da Cultura", por Pedro Calado, que "voltou a anunciar como novidade que 'em 2024 vamos pôr em marcha a realização da Bienal de Artes no Funchal'".

“Dois anos depois de ter começado a disparar promessas sobre os funchalenses, a única realização do actual presidente é uma Bienal de Mentiras no Funchal", conclui a 'Confiança'.