55 equipas de 11 distritos disputam troféu nacional ‘Dr. Why’

A ‘noite dos Campeões’, da competição virtual ‘Dr.Why’, acontece hoje, 1 de Abril, na sala azul do Centro de Congressos da Madeira e vai permitir que 55 equipas, de 11 distritos, disputem o troféu de campeã nacional deste jogo de cultura geral.

O ‘Dr. Why’ é um jogo de cultura geral, que se realiza em espaços comerciais como bares, cafés e restaurantes, mas também pode decorrer em empresas, casamentos e até baptizados, onde os concorrentes com recurso a um comando sem fios respondem, em tempo real, a questões.



Ao DIÁRIO, Pedro Gonçalves, impulsionador do jogo virtual aqui na Região, explicou que desde 2016 que se joga, um pouco por toda a ilha, este ‘quizz’, mas em Portugal continental, o jogo existe desde 2012. “O principal objectivo é mesmo trazer uma alternativa de animação aos espaços porque até aqui [em 2016], o que existia, era música ao vivo, karaoke e pouco mais. Esta é uma animação com cultura geral”.

Eu já estava ligado à animação, era DJ, mas já estava um pouco cansado deste tipo de animação e conheci o Dr. Why numa viagem ao continente. Cheguei a um bar que estava completamente cheio, as pessoas estavam com um comando sem fios, a olhar para a televisão e a jogar umas contra as outras e achei imensa piada. Achei que era bom trazer para cá também. Pedro Gonçalves, responsável pelo jogo 'Dr. Why' na Madeira.

A ‘Noite dos Campeões’, que acontece todos os anos, permite às equipas mais acérrimas, espalhados pelo país, concorrer para ganhar o troféu nacional.

A classificação para esta noite especial decorre durante um ano, onde na altura das inscrições, as melhores equipas do ano anterior têm prioridade sobre as mais recentes, visto existirem limite de lugares.

O Porto foi o distrito anfitrião da edição da 'Noite dos Campeões' do ano passado e, segundo o que Pedro Gonçalves explicou, o critério para escolher o próximo local onde decorrerá o evento estará dependente da equipa que ganhe: "As pessoas que estiveram na 'Noite dos Campeões' no Porto já têm uma ideia de qual será o distrito do próximo ano porque é o da equipa vencedora", explicou Pedro Gonçalves.

'Noite dos Campeões' de 2022, no Porto, Foto Facebook/ Dr. Why Madeira

A equipa que vencer este ano será a organizadora em 2025 Pedro Gonçalves, responsável pelo jogo 'Dr. Why' na Madeira.

Para hoje, está previsto para as 15 horas a abertura do recinto, altura onde onde serão recepcionados os participantes e onde será realizado o registo das equipas. Às 16h30 vai decorrer a sessão de abertura, seguida de uma 'Ronda de Aquecimento', com 10 perguntas.

Às 17h30 será tempo da 'ronda dos Campeões', onde as equipas terão de responder a 60 perguntas.

Pelas 20h15 será anunciado o próximo distrito a receber a 'Noite dos Campeões 2024'.

Após a entrega de prémios e agradecimentos, a noite segue com um jantar convívio. A terminar, pelas 22h30, existirá o 'Inter-distritos by Quiz38'.

O evento contará ainda com dois convidados especiais: Claudio Cera, o mentor do jogo em Itália, e Paciullo, actor italiano que dá cara ao anúncio publicitário da marca.

A organização deste evento na Região contou com o apoio de várias empresas regionais, mas principalmente da Associação de Promoção da Madeira. "O parceiro principal foi a Associação de Promoção da Madeira. Depois temos alguns apoios como empresas como a AquiMadeira, Coral, Madeirense Puro e Blandy's Wine Lodge", confirmou.

Os interessados em jogar e conhecer um pouco mais sobre este 'quizz' só têm de seguir as redes sociais Dr. Why Madeira e acompanhar a agenda ou, em alternativa" instalar a aplicação, registar-se e procurar a agenda a nível nacional", conclui o representante na Região.

