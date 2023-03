Associação do Caminho Real da Madeira apresenta 6.ª Volta à Madeira

A Associação do Caminho Real vai apresentar no próximo sábado, 18 de Março, pelas 12 horas, a apresentação da VI Volta à Madeira pelo Caminho Real 23, que irá decorrer no Forte da Nossa Senhora do Amparo, em Machico.

Neste lançamento também serão apresentadas algumas boas práticas para cumprir com sucesso os 8 dias do evento que inclui um plano de treinos ligeiros para uma preparação em duas semanas, a organização de um kit de caminheiro e algumas recomendações úteis para o Caminho.

De acordo com a informação da Associação, antes da apresentação está prevista uma pequena caminhada que tem como objectivo dar a conhecer o antigo trajecto entre o Machico e o Caniçal transpondo o Pico do Facho.

Pelo percurso, com aproximadamente 5 quilómetros, será visitada a Igreja Velha do Caniçal, onde será possível conhecer a história e tradições do local, e aprofundar os conhecimentos sobre as actividades económicas.

O trajecto vai desenvolver-se pela bonita ponte em pedra sobre a Ribeira do Natal até ao Pico do Facho, pelo antigo caminho vicinal de acesso à povoação do Caniçal, passando por alguns locais identificados no projecto 'Ecos Machico'.



A conclusão será no Forte da Nossa Senhora, no Centro Histórico de Machico, onde ao meio-dia decorrerá então o lançamento da 6.ª edição da Volta à Madeira pelo CR23 e também serão revisitadas as memórias da 1.ª edição do evento que, em 2017, partiu daquela que foi a primeira capitania da Madeira.