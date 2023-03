Actor Luís Simões amanhã na Madeira para promover filme ‘Posso olhar por ti’

O actor nacional, Luís Simões estará na Madeira amanhã a fazer promoção da produção madeirense do realizador Francisco Lobo Faria e marcará presença nas sessões do filme ‘Posso olhar por ti’.

O filme está a ser exibido em duas salas da Região, no Madeira Shopping e no Fórum Madeira.

Luís Simões é amplamente conhecido no mundo da ficção portuguesa com os seus trabalhos como actor em Jardins Proibidos, Morangos com Açúcar, Golpe de Sorte e mais recentemente no Festa é Festa, actualmente a telenovela mais vista em Portugal.

O actor nacional participou na primeira longa metragem de Francisco Lobo Faria, que já arrecadou vários prémios ao nível internacional.

O filme foi rodado na Madeira e conta com a banda sonora de André Santis e imagem de Carlos Melim e conta com participação de 7 jovens protagonistas madeirenses.