Comissária europeia desafiou a Madeira a fazer parte das 100 regiões de inovação

A comissária europeia com a pasta da Inovação, Investigação, Cultura, Educação e Juventude desafiou a Madeira a integrar as 100 regiões de Inovação.

Foi durante a conferência 'Da ultraperiferia ao desenvolvimento europeu - o caso da Região Autónoma da Madeira', integrada no 1. Encontro Interparlamentar do PSD que decorre esta quinta-feira, que Maríya Gabriel, ao enumerar os programas que a União Europeia disponibiliza no âmbito da educação e da capacitação deixou o repto. A comissária europeia evidenciou a maximização dos fundos europeus ao serviço da capacidade de ultrapassar as desvantagens das Regiões Ultraperiféricas (RUP) e a forma como os mesmo podem ser aproveitados.

Na ocasião, Jorge Carvalho destacou o projecto de transição digital educativa, que foi acelerado pala pandemia da covid-19, permitindo a disponibilização de manuais digitais e tablets nos diferentes níveis de ensino, bem como a

infraestruturação tecnológica das escolas, de modo a viabilizar o acesso generalizado à internet em todas as salas de aula.

O secretário regional com a pasta da Educação salientou que esta medida foi reforçada com a renovação dos parques informáticos e a criação de espaços inovadores de aprendizagem, nomeadamente as 'salas do futuro'.

O governante fundamentou o sucesso das políticas educativas regionais nas taxas de abandono e no sucesso escolar dos alunos.

Nesse âmbito, Jorge Carvalho deu o exemplo do ensino básico com uma taxa de retenção de 2,8% ou de 10,9% no secundário. Quanto às taxas de abandono, as medidas implementadas na Madeira permitiram reduzir este indicador, entre 2015 e 2022, de 23,6% para 9,4%. Em causa está uma redução de 14 pontos percentuais, enquanto no continente essa redução foi de 7 pontos percentuais e de 2 nos Açores.