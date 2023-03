Mais de 100 entidades na Plataforma Repositório de Informação e Suporte da Madeira

Mais de 100 entidades associadas da Associação de Promoção da Madeira utilizam a Plataforma Repositório de Informação e Suporte da Madeira - PRISMA, criada em 2022 pela Bloom Consulting com vista aprimorar a estratégia promocional do destino.

Na manhã desta quinta-feira, 2 de Março, a rubrica 'À Conversa com…' do stand da Região Autónoma da Madeira na Bolsa de Turismo de Lisboa - BTL, contou com a presença de Filipe Roquette, da Bloom Consulting, que abordou as funcionalidades do PRISMA e aproveitou a ocasião para afirmar o objectivo de reunir mais entidades na plataforma.

O PRISMA é um programa inovador, criado de raiz para a Associação de Promoção da Madeira, que visa dotar a entidade promotora do destino com cada vez mais recursos e dados, que permitam aprimorar a estratégia promocional do destino.

A ferramenta apresenta aos associados um conjunto vasto de informação, tais como as estatísticas oficiais, Digital Demand, que apura a procura turística digital pelo destino, bem como os estudos de mercado, de forma permanentemente acessível e centralizada.

A plataforma é também um repositório de notícias, conteúdos, materiais e outras informações sobre a actividade da AP Madeira e do destino, respondendo, assim, às necessidades que os associados e parceiros têm vindo a assinalar.