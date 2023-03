Borla a residentes arrisca-se a ser ilegal

O pagamento para o acesso ao Cabo Girão, ou melhor, a isenção do mesmo para os madeirenses é o assunto da notícia que faz a manchete de hoje do DIÁRIO. O tratamento diferenciado entre locais e não residentes na Madeira no acesso a diferentes atracções turísticas não é admitido pela legislação.

Ainda assim, numa explicação dada ao DIÁRIO, o Governo Regional diz que estudo prévio assegura legalidade da medida que entrou em vigor nos últimos dias. Para breve está já anunciado o pagamento no acesso a alguns percursos pedestres, nomeadamente o da Ponta de São Lourenço.

Outra notícia em destaque diz respeito ao ‘Porto Santo Golfe’, que, apresentou resultados positivos. Pela primeira vez na sua existência, este empreendimento da Sociedade de Desenvolvimento local sai do ‘vermelho’.

Nesta edição poderá ler, também, que já foi aprovado o diploma que dá melhores condições de reforma aos guardas-florestais, merecendo a unanimidade dos partidos com lugar na 1.ª Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias.

Além disso, saiba que a PJ investiga um cadáver já em decomposição encontrado num poço, no Funchal; e que a Capela da Boa Viagem recebe mais visitas virtuais do que físicas.

Tudo isto poderá ler e compreender melhor nas páginas de hoje do seu DIÁRIO, também disponível em versão e-paper. Para seguir esta jornada informativa, ligue-se ao dnoticias.pt, ouça a rádio TSF-Madeira, ou siga-nos nas redes sociais.

Bom dia e boas leituras!