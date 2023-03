A “tunelização” da Madeira acontece fruto do desenvolvimento e para credibilizar o regime que despontava, a democracia e a autonomia. Na procura do progresso e bem-estar das nossas populações. Hoje temos 150 túneis que perfazem um total de 100 Km.

Atravessam toda a região, ajudando as pessoas nas suas deslocações, tornando-as mais acessíveis, mais rápidas, melhorando a comodidade e exponenciando o nível de vida da generalidade das pessoas, sobretudo das que eram menos bafejadas por vias capazes para a melhor locomoção. Perdeu-se a vista para a paisagem quase sempre deslumbrante em cada curva do caminho antigo, mas ganhou-se em tudo o mais. Ninguém voltaria para trás.

Mérito para os envolvidos nessa epopeia que prossegue como recentemente tive oportunidade de constatar percorrendo a primorosa estrada para o Jardim do Mar que serve concomitantemente o Paúl.

Mas, na altura, não lembrou que se estavam a construir túneis surdos. E, hoje, essa realidade torna-se evidente para quem, fruto do seu trabalho e da sua vida, corre aqueles percursos, de fio a pavio, para a frente e para trás. Não se ouve rádio e sobretudo não se escuta nem se fala ao telefone sem constantes interrupções.

Não é prudente continuarmos à espera que aconteça uma tragédia ou acidentes de dimensão maior ou menor e não haja comunicações dentro do túnel A ou B.

Tudo aponta para a solução do problema com pertinente candidatura ao PRR visando a implementação do 5G em todos os túneis da Região. Sendo que já corre concurso público para a introdução pioneira nos da Ponta do Sol-Madalena, Marmeleiros e João Abel de Freitas. Outros se seguirão. São muito boas notícias.