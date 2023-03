Rede Europeia Anti-Pobreza avança com Caracterização da Pobreza na Região

A Rede Europeia Anti-Pobreza de Portugal, através do Núcleo Regional da Madeira, vai avançar este ano com o primeiro Estudo de Caracterização da Pobreza na Região Autónoma da Madeira. Para o efeito será criado esta sexta-feira, 3 de Março, um Fórum de Discussão constituído por representantes do Governo Regional, do poder local e de organizações públicas, bem como privadas.

O Colégio dos Jesuítas, na cidade do Funchal, foi o local escolhido para acolher a cerimónia de apresentação do primeiro estudo de investigação da Rede Europeia Anti-Pobreza na Região e a constituição do Fórum de Discussão.