Inflação e os seus custos no seu bolso em destaque nos jornais

Bom dia. Os jornais desta quinta-feira, 9 de Março de 2023, apontam a vários temas, mas aquele que mais se destaca é o custo da inflação e, sobretudo, nos seus bolsos.

Na revista Visão:

- "Portugal mais brasileiro"

- "Fukushima. Reportagem na central nuclear que continua a alarmar o mundo"

- "Moita Flores: 'Estive morto durante sete minutos'"

- "Poupança. Os melhores depósitos a prazo no mercado"

- "Dossier Verde. O preocupante apocalipse dos insetos"

Na revista Sábado:

- "20 conselhos para uma noite descansada. Dormir bem para viver melhor"

- "Sexismo e racismo. Vamos censurar Eça, Pessoa, Gil Vicente, Lobo Antunes e outros?"

- "Inflação. Os 63 alimentos que mais subiram de preço"

- "Mortágua vai ser arguida no caso dos comentários na TV"

No Correio da Manhã:

- "ASAE caça especulação de preços. Autoridade acompanha diariamente a evolução"

- "Supermercados disparam margens de lucro nos produtos alimentares"

- "Benfica encanta Europa"

- "Benfica. Domingos Soares de Oliveira sai da SAD"

- "Sporting-Arsenal. Rúben sem medo de gigante inglês"

- "FC Porto. Diretor afastado depois de elogiar Sérgio Conceição"

- "Guerra na educação sem acordo à vista"

- "Abusos sexuais. Bispos afastam três padres suspeitos"

- "Contrata advogada. Gestora francesa da TAP avança para litígio com o Estado"

- "Acusado. Ex-diretor do SEF escondeu agonia de ucraniano"

- "Artigo de opinião. Luís Montenegro quer choque de oferta na habitação"

- "IL tira apoio ao PSD. Direita abre crise política nos Açores"

- "Alzheimer. Salgado admitido em ensaio clínico"

No Público:

- "Entrevista: Arcebispo de Évora afasta padre e diz que 'todos os bispos têm de atuar assim'"

- "Bruxelas pressiona Governo a acabar com apoios anti-inflação até 2024"

- "IL corta com PSD. Crise coloca Açores em risco de eleições antecipadas"

- "Autarquia. Lisboa vai ter balcão para dar apoio a endividados"

- "Geórgia. Bandeiras da UE em protestos contra lei de inspiração russa"

- "Marcelo. Sete anos a gerir o regime e as forças mediáticas"

- "Património. Claustro e ruínas da Sé de Lisboa vão custar mais 70% do que o previsto"

- "Ensino. Professores vão continuar em greve até ao final do 2.º período letivo"

No Jornal de Notícias:

- "Famílias que acolhem idosos e deficientes esquecidos pelo Estado"

- "'O povo merece o SNS'. Médicos reclamam melhores salários e condições de trabalho. Horas extra custaram mais 19 milhões em 2022"

- "Bispos de Angra do Heroísmo e Évora afastam padres suspeitos de abuso sexual"

- "Açores. IL e deputado ex-Chega tiram tapete ao Executivo do PSD"

- "Diretor de clube da quarta divisão tentou subornar adversários"

- "Funcionário do Fisco ficavam com malas [por reclamar] no aeroporto de Lisboa"

- "Ex-diretor do SEF acusado no caso da morte de ucraniano"

- "North Festival. 'Furacão' Ivete Sangalo regressa a Portugal"

- "Museu Salazar abre portas à revelia do Governo"

- "Liga Europa. Sporting a postos para derrubar armada inglesa"

No Diário de Notícias:

- "Dia Internacional da Mulher. Grandes desafios em tempo de guerra"

- "Medina leva programa de estabilidade a Bruxelas com ameaças internas às contas certas"

- "Açores. IL rasga acordo de incidência parlamentar e deixa governo de Bolieiro por um fio"

- "Lisboa. Moedas insta Costa a resolver atrasos e degradação nos comboios. Socialistas contestam aprovação da moção"

- "Caso Ilhor. Homicídio por omissão e sequestro. Novos crimes e mais cinco acusados"

- "Champions. Benfiquista Gonçalo Ramos no 'Top-5' dos melhores goleadores da Europa"

No Negócios:

- "Daniel Innerarity, filósofo: 'Vivemos sob a forte tentação de fazer da política um direto'"

- "CEO da TAP já prepara a batalha jurídica para contestar despedimento"

- "Aeroporto de Lisboa entra no top 10 dos mais movimentados"

- "Subvenções públicas subiram 17% em 2022"

- "Juros no Japão serão lentos mas volatilidade é global"

- "Nazaré da Costa Cabral, presidente do Conselho das Finanças Públicas, escreve sobre: 'O caso (pouco exemplar) da política de habitação'"

- "Bolsa. Ibersol vai regressar ao índice PSI"

No O Jogo:

- "[FC Porto] Evanilson e Galeno na rampa. Avançados devem ser chamados frente ao Estoril para ganharem ritmo com a Champions na mira"

- "Atacante de 18 anos, uma das maiores promessas do Olival, renovou. Jorge Meireles seguro até 2026"

- "Sporting-Arsenal. Amorim olha para o duelo com os ingleses como uma... oportunidade: 'Eles são corajosos, nós também'"

- "Benfica. Vlachodimos passou a ser o guardião mais bem pago da história das águias - Baliza tem dono até 2027"

- "Pressionado Rui Costa deixa Soares Oliveira cair no fim da época"

- "Ramos amarrado por cláusula de renovação automática"

- "Braga. António Conceição e os perigos na próxima saída dos guerreiros: 'Em Vizela, o público vale meio ponto'"

- "V. Guimarães. Externo baseia-se na história revela espírito que reina no balneário - Jota assume objetivo Europa"

No A Bola:

- "Sporting-Arsenal. Mostra a tua garra! Leão precisa de grande jogo europeu"

- "[Sporting]. Pedro Gonçalves volta ao meio-campo"

- "[Sporting]. St Juste, Trincão e Paulinho voltam ao onze"

- "Benfica. Soares de Oliveira não é assunto até final da época"

- "Benfica. Vlachodimos renova até 2027"

- "Benfica. Rafa mantém não à seleção"

- "FC Porto. Menino Veron está de volta"

E no Record:

- "Sporting-Arsenal. Amorim tem um plano"

- "Temos de ser concentrados e corajosos para vencer", "É um bom momento, estamos a jogar bem e queremos ganhar [Rúben Amorim]"

- "Benfica. Soares de Oliveira sai no final da época"

- "Vlachodimos até 2027"

- "FC Porto. Sérgio mantém o bico calado. Não faz conferências até ao Inter"

- "Liga dos Campeões. Messi e Mbappé dizem adeus"