Nuvens e chuva continuam a marcar o estado do tempo na Madeira

Esta quinta-feira, na Madeira, conte com períodos de céu muito nublado e períodos de chuva fraca, em especial nas terras altas e até ao meio da tarde. Para o Porto Santo, as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) apontam para tempo mais favorável, com nuvens altas, mas sem a ocorrência de precipitação.

O vento deverá soprar fraco, a uma velocidade inferior a 15 km/h, sendo temporariamente moderado (15 a 30 km/h) de Oeste nas terras altas até ao início da manhã.

As temperaturas deverão oscilar entre os 18ºC de mínima e 23ºC de máxima, na Madeira, enquanto no Porto Santo a variação será entre os 16ºC de mínima e 23ºC de máxima. Ainda assim, a sensação térmica não deverá variar muito em relação aos últimos dias.

Para o Funchal, o IPMA aponta períodos de céu muito nublado e possibilidade de ocorrência de períodos de chuva fraca. O vento deverá soprar fraco, com velocidade inferior a 15 km/h.

Quanto ao estado do mar, esta quinta-feira, conte, na costa Norte, com ondas de Noroeste com 2 a 2,5 metros, aumentando gradualmente para 2,5 metros a 3 metros. Na costa Sul, as ondas serão do quadrante Oeste, com 1 a 2 metros.

A temperatura da água do mar irá variar entre os 18/19ºC.