Foi na sessão de abertura do 1.º Encontro Interparlamentar do PSD, que decorre esta manhã no Salão Nobre da Assembleia Legislativa da Madeira, que Jaime Filipe Ramos destacou a importância dos fundos comunitários para o desenvolvimento da Madeira, apontando, inclusive, que “a União Europeia sempre foi mais amiga da Madeira do que a República”.

No entender do presidente do Grupo Parlamentar do PSD na Assembleia Legislativa da Madeira a “solidariedade europeia” permitiu aproximar a Região do resto da Europa, substituindo as “verbas insuficientes” do País.

Jaime Filipe Ramos, destacando a importância de momentos de aproximação como o que hoje decorre, apontou, também, a importância do estatuto ultraperiférico da Madeira, não podendo o PSD prescindir da representação na União Europeia.