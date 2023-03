Adeptos pedem estabilidade e tranquilidade para o Marítimo

Os adeptos do Marítimo pedem vitórias, é certo, mas também querem que a “estabilidade” e a “tranquilidade” regressem ao quotidiano do clube, pois entendem que esses são factores decisivos para que as vitórias desportivas surjam.

No dia em que o se realiza a Assembleia Geral da Sociedade Anónima Desportiva (SAD) do Marítimo, o DIÁRIO falou com alguns adeptos para saber como encaram este acto eleitoral e como vivem o momento actual do clube, quando está já em preparação a partida frente ao Benfica, que acontece no próximo domingo, nos Barreiros, às 18 horas.

De ‘final’ em ‘final’, o Marítimo continua na linha de descida, e um resultado menos favorável este fim-de-semana poderá complicar as contas dos verde-rubros, sendo certo que este acto eleitoral que hoje acontece não tem muito significado para a massa associativa, já que é ‘vedado’ aos accionistas.

Isso mesmo entende Miguel Silva Gouveia. “É preciso perceber que estas eleições são para a SAD e quem tem direito de voto são os accionistas. Obviamente os adeptos e os sócios do clube, de uma forma indirecta, têm representação por via da direcção do próprio Clube, mas são os accionistas que irão votar”, refere aquele que se descreve como “um adepto cujo coração só cabe um grande, que é o Marítimo”.

Como adepto, reconhece que, num curto período, falando da época desportiva em curso, “temos falado demasiado de estruturas directivas, seja de órgãos sociais do Clube, seja de órgãos sociais da SAD, e isso não é benéfico no campo desportivo”, aponta Miguel Silva Gouveia, que vê uma “equipa bastante inconstante, muito insegura”.

Além disso, é de opinião de que, “noutras circunstâncias estaria a fazer uma época bastante tranquila”, reconhecendo o talento do plantel, “tudo aquilo que se passa à volta da equipa de futebol acaba por contaminar, também, a confiança dos jogadores, das equipas técnicas”, aponta. Perante isto, “tudo o que continua para destabilizar o clube não é bem-vindo”.

Consciente do peso do futebol nos fluxos financeiros do Marítimo, tanto no clube, como na SAD, Miguel Silva Gouveia reforça a importância da “tranquilidade”, deixando de colocar o foco nas discussões dos órgãos sociais, mas antes “solidificar o apoio à equipa”, algo que espera ver acontecer já este domingo.

E a propósito do jogo com o Benfica, “um jogo sempre muito disputado e muito difícil”, este “maritimista de quatro costados” apela à união dos madeirenses que “se quiserem, mesmo aqueles que têm algum apreço pelo Benfica, pelo Sporting ou pelo Porto, se quiserem continuar a ver esses clubes na Madeira, disputando a Primeira Liga, é bom que apoiem o Marítimo, que estejam ao lado da equipa, que a apoiem e que deem toda a sua entrega também, porque, para o ano, se o Marítimo descer de divisão, não se sabe quando é que vamos voltar a ver futebol de primeira aqui na Madeira”.

Opinião semelhante tem Luís Miguel Rosa, embora vinque que em causa não está propriamente uma eleição, mas uma nomeação do conselho de administração da SAD por parte dos accionistas, escolha essa que segue o estabelecido pelos estatutos daquela organização desportiva.

À parte essas questões jurídicas, o advogado salienta que os adeptos maritimistas devem encarar este momento “com naturalidade”, dada a necessidade de uma gestão adequada da SAD, “sem prejuízo de quaisquer outras circunstâncias que depois possam influir aquilo que é a prestação desportiva do clube”.

Perante a sobreposição da presidência do clube e da administração da SAD, na pessoa de Rui Fontes, Luís Miguel Rosa é de opinião que a “responsabilidade” ser-lhe-á atribuída na íntegra face ao desempenho dos jogadores que venha a ser conseguido.

“Naturalmente que, qualquer que seja o desfecho desta temporada, com certeza que aquilo que afectar a direcção, irá afectar, depois, a administração da SAD”, aponta. Contudo, defende que “a única coisa que poderá trazer serenidade ao clube é começar a ganhar jogos, assegurando a permanência na primeira divisão”.

“Quer queiramos, quer não, independentemente daquilo que aconteceu e que é público, e as divergências entre a direcção do clube e quem estava, na altura, na administração da SAD, com certeza não terão sido favoráveis para o clube, mas a realidade é que o principal problema é a ausência de resultados e a posição classificativa”, sustenta.

Não colocando de parte as discussões quanto às responsabilidades na preparação desta temperada desportiva, se da SAD, se do clube, e de a divergência que veio a público ter ‘minado’ o desempenho da equipa, Rosa entende tudo “isso ser uma discussão legítima que terá de ser tida em tempo oportuno”, pois para já é imperioso focar-se no desempenho actual.

Vendo todos os jogos, até ao final da época, como uma final, este adepto verde-rubro não vê vida fácil para os ‘leões do Almirante Reis’ no próximo domingo, prevendo uma luta renhida até à ultima entre as quatro equipas que lutam pela manutenção.

Por ser contra o Benfica, assume ser “um jogo muito complicado”, mas como certo dá o apoio da massa associativa, que, nos últimos tempos, sempre que o Marítimo joga em casa, tem composto uma “bel moldura humana”, arriscando ‘casas’ acima dos 9 mil adeptos. Ainda assim, agarrando-se à vontade de ganhar, Luís Miguel Rosa agarra-se à máxima que aponta que “todos os jogos começam 0 a 0”, dando a entender que o Marítimo não pode perder a esperança. “Concentração do início ao fim da partida” impõe-se, mas esperar, também, “por um bocadinho de sorte”, para que os três pontosa ajudem a alimentar o sonho da permanência.

O lema passa, então, “por tentar fazer o máximo de pontos possíveis”, porque “conseguindo pontuar neste jogo, para além daquilo que é o ‘boost’ normal que isto poderá dar à equipa, qualquer ponto aqui é ouro sobre azul”, pois os pontos escasseiam “e já não há muitas oportunidades”.

E remata: “Se há coisas de que a equipa não se pode queixar é da falta de apoio”, já que o estádio tem estado sempre cheia, e mesmo com prestações de fraca qualidade, o “suporte e apoio” não tem faltado, mas “nós não ganhamos jogos”, cabendo essa tarefa aos jogadores.

Tal como o DIÁRIO já deu conta ontem, os bilhetes já estão quase esgotados para o jogo entre o Marítimo e o Benfica, no próximo domingo, às 18 horas. Para já, as atenções dos maritimistas vão estar focadas na Assembleia Geral que acontece logo à tarde, de onde sairá legitimamente empossado para a administração da SAD verde-rubra, o por vezes polémico, Rui Fontes.

Saiba aqui que outros assuntos preenchem a agenda desta quinta-feira:

Política

A quinta-feira, como é habitual, fica marcada pelas reuniões dos executivos camarários e do Conselho de Governo. No Funchal, o encontro está agendado para as 9h30, nos Paços do Concelho; no Porto Moniz, a reunião de câmara vai ter lugar na Junta de Freguesia das Achadas da Cruz. Na parte da tarde será a vez do executivo liderado por Célia Pessegueiro reunir-se para discutir os problemas do concelho da Ponta do Sol.

Para as 09h30, está agendado o 1º Encontro Interparlamentar do PSD no Parlamento Europeu, iniciativa que vai decorrer no Salão Nobre ALRAM e vai contar com a presença do líder nacional do partido, Luís Montenegro. Entre a prata da casa teremos Jaime Filipe Ramos, José Manuel Rodrigues e Miguel Albuquerque, que vão participar na sessão de abertura.

Luís Montenegro vai visitar várias estruturas regionais durante o dia de hoje. , Foto DR

Ao longo do dia serão vários os momentos de destaque, nomeadamente a conferência ‘Da Ultraperiferia ao Desenvolvimento Europeu – o caso da Região Autónoma da Madeira’, agendada para as 10 horas, prolongando-se até às 11. Decorrerão, também, várias visitas dos participantes a diferentes locais, nomeadamente à ARDITI - Agência Regional para o Desenvolvimento da Investigação, Tecnologia e Inovação; ao Centro Internacional de Negócios da Madeira, no Caniçal; à Universidade da Madeira, terminando com um jantar, em Câmara de Lobos, com a presença dos líderes do partido, ao nível regional e nacional.

Às 11h30, o JPP vai levar a cabo uma iniciativa política, junto à rotunda que antecede a Cimentos Madeira, contando com a presença de Élvio Sousa, líder parlamentar.

Meia hora depois, às 12 horas, será a vez do PS-Madeira promover uma conferência de imprensa, com Sérgio Gonçalves, na sede do partido, à Rua da Alfândega.

Às 16 horas será a ver da CDU levar a cabo uma acção política para denunciar a descriminação laboral existente nas empresas públicas. A iniciativa decorrerá junto às instalações da CARAM-Centro de Abate da Região Autónoma da Madeira , no Sitio dos Rochões, Santo António Da Serra

Cultura

Às 9h30 tem lugar a abertura da 8.ª Edicão do C-DAYS, um evento sobre cibersegurança, que contará com a presença de Pedro Coelho, Lino Santos, Mário Campolargo e Rogério Gouveia. O evento acontecerá no Museu da Imprensa, em Câmara de Lobos.

Museu da Imprensa da Madeira, em Câmara de Lobos, acolhe o evento., Foto DR

Às 18 horas acontece o lançamento do livro ‘No Feminino - Rituais de Passagem: O casamento’, devendo ser revelado o segundo episódio do projecto ‘Museus Vivos’. Eduardo Jesus não faltará.

Às 19 horas acontecem várias coisas: Inauguração da exposição ‘SEN-TIDO’, na Casa da Cultura de Câmara de Lobos; e o concerto estreia do projecto musical e novo álbum ‘Madeira Interlude’, de Emmy Curl, no Auditório do Jardim Municipal.

Desporto

Além da já referida Assembleia Geral do Marítimo, recorde-se que está agendada para as 18h30, no complexo do clube, em Santo António da Serra.

Por estes dias, o basquetebol deu outra agitação ao centro da cidade do Funchal. , Foto: Miguel Espada/Aspress

Antes disso, às 16 horas, acontece mais uma jornada de ‘Basquetebol na Cidade - Finais do Desporto Escolar’, montadas que estão, na praça do povo e às 19 horas, teremos a apresentação da V Rampa Regional da Camacha – IC Publicidade.

Anote algumas das efemérides que marcaram este dia 9 de Março ao longo dos anos:

1821 - São aprovadas as bases da Constituição liberal de 1822, saída da Revolução de 1820, a primeira Lei Fundamental portuguesa, aprovada por uma assembleia representativa.

1916 - Grande Guerra de 1914-1918. A Alemanha declara guerra a Portugal, pelo apresamento dos navios mercantes, nos portos portugueses.

1928 - O Governo português do general Óscar Fragoso Carmona, saído do golpe de 28 de Maio de 1926, recusa o empréstimo da Sociedade das Nações para a recuperação económica do país.

1959 - A boneca Barbie é apresentada em Nova Iorque.

1961 - Dalai Lama defende a restauração da independência do Tibete na Assembleia das Nações Unidas.

1966 - A França afasta-se da Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO) por não concordar com a integração supranacional das forças da organização.

1986 - Mário Soares toma posse como primeiro Presidente civil eleito da República Portuguesa, por sufrágio universal e directo.

1991 - Mário Soares toma posse, em segundo mandato, como Presidente da República Portuguesa.

1996 - Jorge Sampaio, Presidente eleito da República Portuguesa, toma posse do cargo, em sessão na Assembleia da República.

2001 - Jorge Sampaio inicia o segundo mandato na Presidência da República Portuguesa.

2006 - Posse de Aníbal Cavaco Silva como 18.º Presidente da República Portuguesa.

2007 - Os líderes dos 27, reunidos em Bruxelas, na Cimeira da Primavera, chegam a acordo sobre uma meta vinculativa para as energias renováveis.

2011 - Aníbal Cavaco Silva toma posse para um segundo mandato como Presidente da República.

2016 - Marcelo Rebelo de Sousa toma posse como Presidente da República.

2020 - Covid-19: são anunciados em catadupa adiamentos e cancelamentos de iniciativas diversas, são encerrados ou condicionados os acessos a alguns serviços públicos e condicionadas visitas a hospitais, e escolas de norte a sul suspendem as aulas presenciais, incluindo universidades. No Algarve são canceladas 60% das reservas dos hotéis, o início da maior queda no turismo e restauração alguma vez sentida. O ministro da Administração Interna anuncia a suspensão de todos os voos com destino ou origem nas zonas mais afectadas pela covid-19 em Itália e recomenda a suspensão de eventos em espaços abertos com mais de 5.000 pessoas ou em espaços fechados com mais de mil.

- A Alemanha regista as duas primeiras mortes de pessoas infectadas pelo novo coronavírus.

Pensamento do dia

"A Constituição Política da Nação Portuguesa deve manter a liberdade, segurança e propriedade de todo o cidadão". Primeiro artigo das Bases da Constituição, aprovadas a 9 de Março de 1821, pelas Cortes Gerais Constituintes.