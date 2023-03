Euro continua abaixo de 1,06 dólares

O euro continuou hoje a negociar na faixa de 1,05 dólares, depois da desvalorização que registou na terça-feira com a possibilidade de uma subida mais forte das taxas de juro nos Estados Unidos.

Às 17:55 (hora de Lisboa), o euro negociava a 1,0546 dólares, quando na segunda-feira ao fim da tarde seguia a 1,0561 dólares.

Nos Estados Unidos, hoje foi anunciado que o setor privado criou 242.000 empregos em fevereiro, segundo dados da empresa ADP.

"Os dados económicos mais recentes são mais fortes do que o previsto", o que sugere que "é provável que o nível final das taxas de juro seja mais alto do que o antecipado previamente", declarou o presidente do banco central norte-americano, Jerome Powell, na terça-feira, numa comissão do Senado.

Divisas................hoje..............terça-feira

Euro/dólar............1,0546..................1,0561

Euro/libra............0,89116................0,89188

Euro/iene.............144,65..................144,60

Dólar/iene............137,18..................136,91