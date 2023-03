UMa disponibiliza Matemática Básica para preparar 'Maiores de 23 anos'

A Universidade da Madeira vai disponibilizar a unidade curricular (UC) 'Matemática Básica', destinada a preparar aqueles que pretendam realizar a Prova de Matemática Maiores de 23 para acesso a cursos de Licenciatura e Técnicos Superiores Profissionais (CTeSP) da Universidade da Madeira, através do Concurso Especial para Maiores de 23 anos.

Além destes, podem participar outros interessados, adultos, independentemente da sua habilitação académica.

Até 16 de Março é possível realizar a inscrição, no Gabinete de Apoio ao Estudante, localizado no piso 0 do Campus da Penteada, às segundas, quartas e quintas, das 10h às 14h; e às terças e sextas, das 14h às 17h.

A UMa informa que a unidade curricular será leccionada em regime presencial, de 20 de Março a 24 de Maio, às segundas, terças, quartas e quintas, das 18h30 às 21h00, pelo Mestre Alexandre Gonçalves. O conteúdo programático inclui Geometria, Funções de variável real, Representação Gráfica de funções reais de variável real, e Combinatória e Probabilidade.