Realizou-se esta sexta-feira, no Pavilhão Gimnodesportivo Luís Mendes, na Ribeira Brava, a Final do 7.º Campeonato Regional de Jogos Matemáticos [7CRJM]. O certame contou com a presença do secretário regional de Educação, Ciência e Tecnologia, apelou a que sejam criadas “condições para que a lógica de raciocínio possa ter uma maior amplitude nas nossas escolas.”

Vamos procurar criar as condições para que esta lógica de raciocínio possa ter uma maior amplitude nas nossas escolas, porque acreditamos que a matemática não é só um exercício de soma ou de subtracção, é um exercício de pensamento. Por isso, apoiamos desde a primeira hora esta iniciativa aqui na Região, porque entendemos que é importante para os nossos alunos criarmos um espaço de pensamento, um espaço de desenvolvimento cognitivo, através do exercício da logica matemática. Jorge Carvalho



Organizada pela Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia, através da Direção Regional de Educação, a iniciativa juntou 317 alunos e 110 professores dos 11 concelhos da Região e culminou no trabalho desenvolvido nas escolas no âmbito da promoção do desenvolvimento de competências matemáticas, nomeadamente ao nível da concentração na dinâmica de um jogo de tabuleiro, na visualização de sequências de jogadas (previsão de uma sequência de ações) e na ponderação e na avaliação de alternativas baseadas em processos de decisão (‘pensar primeiro, agir depois’).

Os três alunos vencedores de cada nível de ensino – do 1.º ciclo nos jogos ‘Semáforo”, “Gatos & Cães’ e ‘Rastros’; do 2.º ciclo nos jogos ‘Gatos & Cães’, ‘Rastros’ e ‘Produto’; do 3.º ciclo nos jogos ‘Rastros’, ‘Produto’ e ‘Dominório’; e do ensino secundário nos jogos ‘Produto’, ‘Dominório’ e ‘Atari-Go’ – terão a possibilidade de representar a Região na Final do 16.º Campeonato Nacional de Jogos Matemáticos, no dia 24 de Março, em Aveiro.

Premiados

1.º ciclo

“Semáforo”

1.º Maria de Sousa (EB1/PE Corujeira)

2.º Paulo Leal (EB123/PE do Porto da Cruz)

3.º Manuel Sousa (EB1/PE do Caniço)

“Gatos & Cães”

1.º João Spínola (EB1/PE Eng. Luís Santos Costa)

2.º Tomás Andrade (Externato de São João)

3.º Gustavo Oliveira (Externato Sant’Ana)

“Rastros”

1.º Carolina Barreiros (Externato Sant’Ana)

2.º Maria Gonçalves (EB1/PE Eng. Luís Santos Costa)

3.º Marco Lucas (EB1/PE Lombo dos Canhas)

2.º ciclo

“Gatos & Cães”

1.º Carla Sousa (EBS Padre Manuel Álvares – Campanário)

2.º Madalena Jaques (EB23 do Caniço)

3.º Samuel Mira (EBS/PE/Creche Prof. Dr. Francisco Freitas Branco)

“Rastros”

1.º Sara Mendes (EBS/PE Calheta)

2.º Álvaro Varela (EBS/PE/Creche Prof. Dr. Francisco Freitas Branco)

3.º João Rosa (EBS Bispo D. Manuel Ferreira Cabral

“Produto”

1.º Nuno Carvalho (EBS Padre Manuel Álvares – Campanário)

2.º Luís Abreu (International Sharing School)

3.º Tiago Figueira (EBS D. Lucinda Andrade)

3.º ciclo

“Rastros”

1.º Miguel Aleixo (EB123/PE Bartolomeu Perestrelo)

2.º João Delgado (EBS Dr. Ângelo Augusto da Silva)

3.º Martim Teixeira (Escola dos Salesianos)

“Produto”

1.º Lucas Ren (International Sharing School)

2.º Nuno Freitas (EBS Dr. Ângelo Augusto da Silva)

3.º David Silva (EBS/PE/Creche Prof. Dr. Francisco Freitas Branco)

“Dominório”

1.º Lara Sousa (EBS/PE da Calheta)

2.º Mateus Rosa (EB23 do Caniço)

3.º Roberto Mendonça (EB23 da Torre)

Ensino Secundário

“Produto”

1.º Alvarino Chen (APEL)

2.º Francisco Delgado (EBS Dr. Ângelo Augusto da Silva)

3.º Alexis Abreu (ES Francisco Franco)

“Dominório”

1.º João Freitas (EBS Santa Cruz)

2.º David Câmara (EBS Ponta do Sol)

3.º Luís Moreira (EBS Machico)

“Atari-Go”

1.º Pedro Chen (APEL)

2.º Simão Garanito (EBS Padre Manuel Álvares)

3.º Destina Kovalchuk (International Sharing School)