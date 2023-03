Boavista e Arouca empatam a zero no arranque da 23.ª jornada da I Liga

O Boavista e o Arouca empataram hoje a zero, no jogo de abertura da 23.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, com as duas equipas a manterem as posições na primeira metade da tabela.

Os 'axadrezados' somaram o quinto jogo consecutivo sem perder no Estádio do Bessa e seguem na oitava posição do campeonato, com 30 pontos.

O Arouca, mesmo sem vencer fora de casa há cinco jogos, mantém-se provisoriamente no sexto posto, com 34 pontos, a três do Vitória de Guimarães, que tem menos um jogo e ocupa a última vaga de acesso às competições europeias.