“A IA vai ser a maior mudança que vai ocorrer nas nossas vidas”

Na opinião do presidente do Governo Regional “a Inteligência Artificial (IA) vai ser a maior mudança que vai ocorrer nas nossas vidas”, manifestou esta tarde no Instituto de Emprego da Madeira (IEM), por ocasião da apresentação pública das novas funcionalidades do novo Sistema de Informação, que se encontra em desenvolvimento. Miguel Albuquerque não tem dúvidas que “se a soubermos utilizar, vai correr bem”, para concluir que “o grande desafio é saber como é que nós vamos criar empregos no futuro com vocação muito mais inteligente e muito mais útil”, até porque, “tecnologia é sinónimo de sucesso”, concretizou.

Depois de ficar ao corrente das potencialidades do novo Sistema, que vai simplificar e modernizar o serviço público de emprego, com novas áreas de atendimento e informação e criação de área de acesso a serviços de emprego digitais, Albuquerque agradeceu o trabalho do IEM, “trabalho que tem repercussão directa nos números que hoje apresentamos”, referindo-se à alta taxa de empregabilidade, a rondar os 120 mil trabalhadores, e, em contrapartida, com a Região a apresentar a taxa de desemprego mais baixa dos últimos 14 anos.

Porque emprego rima com economia, Albuquerque aproveitou a plateia ‘empregadora’ para reafirmar, mesmo não tendo ainda dados finais apurados, que “já ultrapassamos e vamos atingir em 2022 o PIB mais alto de sempre da RAM”, ao estimar um PIB na ordem dos “5.700 milhões de euros”. Acresce que “a economia continua a crescer”, também resultado do “trabalho muito importante de auscultação e monitorização” que tem permitido ao governo a adopção de políticas concertadas e em consonância com as necessidades do futuro. Para já, enaltece a crescente “desmaterialização” na administração pública e as potencialidades que o crescente progresso da tecnológico oferece, como é o caso da nova funcionalidade do IEM com a criação de área de acesso a serviços de emprego digitais.