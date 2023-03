"A sustentabilidade é um desafio maior num território insular", começou por apontar a secretária regional do Ambiente, Recursos Naturais e Alterações Climáticas, Susana Prada, na sessão de abertura da Assembleia Participativa.

Sustentou que "governar para a sustentabilidade numa região ultraperiférica com a excecionalidade de recursos naturais como a Região Autónoma da Madeira, exige uma estratégia política responsável muito bem definida, de transversalidade e ambição", para concretizar "um modelo inclusivo e sustentável que iniciámos há muitos anos", que começou em 1971 com a Reserva Natural das Ilhas Selvagens, a primeira do país.

Susana Prada destacou "a importância do recurso água está na base da pirâmide das necessidades de um território como o nosso" para lembrar que "a água sempre foi, para a insularidade, motivo de engenho e de empreendedorismo", afirmou.

Neste capítulo, destacou que "reutilizar águas residuais tratadas, e dessalinizar água do mar têm sido paralelamente grandes oportunidades de inovação".

A governante regional concluiu que "graças à estratégia ambiental do governo regional: temos o melhor Índice de Qualidade Ambiental, de todas as regiões de Portugal; cumprimos as metas de resíduos, nomeadamente a taxa de reciclagem; temos água para consumo humano de excelente qualidade; lideramos a nível nacional a implementação de programas de educação ambiental como o Eco Escolas e o Green Key; o Funchal é a 3ª cidade europeia com ar mais limpo, segundo a Agência Europeia do Ambiente, e a produção de eletricidade a partir de fontes renováveis, atingirá a curto prazo valores superiores a 50 %", apontou.

Para Susana Prada "as simbioses desenvolvidas entre a administração pública, as empresas, a ciência, a tecnologia e a sociedade civil, serão sinónimo de eficiência e circularidade, e serão fatores de competitividade e desenvolvimento sustentável, alinhados com a Agenda 2030", concretizou.