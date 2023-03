Final do 7.º Campeonato Regional de Jogos Matemáticos é esta sexta-feira

O Pavilhão Gimnodesportivo Luís Mendes, na Ribeira Brava, recebe esta sexta-feira, 3 de Março, a final do 7.º Campeonato Regional de Jogos Matemáticos (7CRJM), que vai decorrer entre as 9 e as 16 horas.

Organizada pela Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia, através da Direcção Regional de Educação, esta iniciativa contará com a participação de 317 alunos e 110 professores dos 11 concelhos da Região Autónoma da Madeira (RAM).

De acordo com a secretaria, será o culminar de todo o trabalho desenvolvido nas escolas, constituindo-se como uma forma de promover o desenvolvimento de competências matemáticas, nomeadamente ao nível da concentração na dinâmica de um jogo de tabuleiro, na visualização de sequências de jogadas (previsão de uma sequência de ações) e na ponderação e na avaliação de alternativas baseadas em processos de decisão (“pensar primeiro, agir depois”).

O secretário regional de Educação, Jorge Carvalho, estará presente na entrega de prémios, agendada para as 15 horas.

Os três alunos vencedores de cada nível de ensino – do 1.º ciclo nos jogos “Semáforo”, “Gatos & Cães” e “Rastros”; do 2.º ciclo nos jogos “Gatos & Cães”, “Rastros” e “Produto”; do 3.º ciclo nos jogos “Rastros”, “Produto” e “Dominório”; e do ensino secundário nos jogos “Produto”, “Dominório” e “Atari-Go” – terão a possibilidade de representar a RAM na Final do 16.º Campeonato Nacional de Jogos Matemáticos, no dia 24 de Março, em Aveiro.