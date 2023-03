Será verdade que o novo hospital da Madeira é a maior obra em curso em Portugal?

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, declarou, esta manhã, na inauguração do requalificado bloco operatório do Hospital Dr. Nélio Mendonça, que o “novo hospital da Madeira é a maior obra neste momento em Portugal”. A categórica afirmação merece análise.

A previsão inicial de custos da obra de construção do futuro Hospital Central e Universitário da Madeira ronda os 340 milhões de euros, sendo financiada em partes iguais pelo Governo Regional e pelo Governo da República. A construção em Santa Rita divide-se em três fases. A primeira fase - trabalhos de escavação e contenção – teve um custo de 18,9 milhões de euros (valor sem IVA) e o respectivo contrato foi ganho pela Afavias. A segunda fase da obra, que teve início há poucas semanas e foi ganha por um consórcio de quatro empresas (Afavias, Tecnovia, RIM e Socicorreia), inclui as fundações e a construção da estrutura do edifício, com cerca de 165 mil metros cúbicos de betão e 16,4 mil toneladas de ferro. Representa um investimento de 74,6 milhões de euros (valor sem IVA) e deverá estar concluída no final de 2024. A terceira e última fase, para acabamentos e montagem de equipamentos, arrancará em Janeiro de 2025 e o seu custo ainda não é conhecido, visto que o respectivo concurso será lançado futuramente.

Devido aos recentes agravamentos dos preços dos materiais de construção, é já um dado adquirido que o valor final da obra vai superar os 340 milhões da estimativa inicial. Na base de contratos públicos não se encontra nenhuma empreitada actualmente em curso em Portugal de valor superior.

Dos contratos publicados nos últimos três anos, a empreitada mais cara é a execução de um troço do Metro do Porto (Praça da Liberdade-Casa da Música), adjudicada por 189 milhões de euros. A segunda empreitada mais valiosa é a construção do novo hospital central do Alentejo, que foi adjudicada por 149 milhões de euros à Accion Construcción SA. No entanto, a construtora já está a reclamar mais 50 milhões de euros, de encargos não previstos. A terceira mais cara é a execução dos túneis de drenagem da cidade de Lisboa e intervenções associadas, avaliada em 133 milhões de euros, que está a ser executada pela Mota-Engil.

Temos, pois, de concluir que a afirmação de Miguel Albuquerque é verdadeira. Mas há que realçar que a obra do novo hospital da Madeira só é considerada a maior empreitada em curso no país se forem contabilizadas em conjunto as suas três fases. Também não será a obra pública mais cara de sempre, pois houve, no passado, projectos bem mais caros noutros pontos do país e até mesmo na Região. A última ampliação do aeroporto da Madeira custou cerca de 550 milhões de euros.