Luís Montenegro na Madeira amanhã

Conforme o DIÁRIO já havia noticiado, o líder do PSD, Luís Montenegro, estará na Região Autónoma da Madeira esta quinta-feira, 9 de Março, para participar no 1.º Encontro Interparlamentar, que irá juntar os eurodeputados do PSD, os membros do Governo Regional da Madeira e os deputados do PSD à Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira.

O 1.º Encontro Interparlamentar decorre entre os dias 9 e 10 de Março de 2023, no Funchal, com o objectivo de debater e partilhar ideias.

Na tarde de quinta-feira, Luís Montenegro, acompanhado pelo presidente do PSD da Madeira e líder do Governo Regional, Miguel Albuquerque, fará uma visita ao Centro Internacional de Negócios da Madeira e à Universidade da Madeira. À noite, pelas 19h30, o presidente do PSD participa num jantar, que terá lugar no Restaurante O Lagar, em Câmara de Lobos.