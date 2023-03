Trânsito congestionado na Via Rápida e na Via Expresso

Bom dia. O trânsito que se processa a esta hora nas estradas da Madeira é marcado por duas zonas mais complicadas para os automobilistas. Um é na Via Rápida e já é habitual nas manhãs de dia útil das semanas que passam, outro é na Via Expresso antes de chegar à Ribeira Brava por obras na estrada.

No primeiro caso, embora o trânsito circule sem grandes entraves, ainda antes das 8h00 não apresenta bom sinal para a próxima hora. Provavelmente irá se estender por alguns quilómetros, normalmente entre o nó da Cancela e o nó de Pestana Júnior, com o avolumar do tráfego, será em dupla fila e lenta.

Ainda assim, segundo a Via Litoral, a extensão, a partir do km 23 no sentido Machico - Ribeira Brava, é de 3 km devido ao tráfego intenso.

No outro cenário, quem vem da zona Oeste mas também quem vai para esse lado da ilha, irá enfrentar alguma resistência na Via Expresso (VE3), por causa de trabalhos a serem realizados neste momento.

De resto, não há muitas notas de realce nesta manhã de quarta-feira, 8 de Março de 2023.