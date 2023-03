Alteração "deve também corrigir os montantes e as datas do financiamento ao novo Hospital que não estão em conformidade"

Embora reconhecendo o facto de, “finalmente e depois de muita insistência do PSD/M”, o Governo da República ter admitido, ontem, através do Ministro das Finanças, que iria alterar a Resolução do Conselho de Ministros que não corresponde àquela que foi a promessa do Primeiro-Ministro António Costa quanto ao financiamento do novo Hospital Central e Universitário da Madeira, a deputada Patrícia Dantas deixa o alerta para a necessidade desta correção contemplar, para além do não abatimento do valor dos imóveis Hospital Dr. Nélio Mendonça e dos Marmeleiros dos 50% previstos, o ajuste nos montantes plurianuais que não estão em conformidade com a execução física e financeira da obra em curso.

E isto, sublinha, “na medida em que a não correção destes montantes, situação que é do conhecimento do Governo da República, cria uma falta de segurança a médio e longo prazo que não se compadece com a crucial importância deste processo que, ao fim deste tempo, pelos vistos, encontra abertura por parte do Governo Central para ser devidamente ajustado”.

Patrícia Dantas que, na sequência da audição regimental ao Ministro das Finanças que ontem teve lugar, congratula-se com esta abertura, esperando que a mesma possa ter rápida concretização. “É importante que o Governo da República tenha assumido esta posição e aquilo que esperamos é que, agora, as declarações proferidas pelo Ministro das Finanças, que fez questão de associar o seu nome ao do Primeiro Ministro António Costa neste dossiê, tenham consequência e não se fiquem pelas palavras, tanto mais numa obra que, sendo fundamental para a Região, tem prosseguido na sua concretização com grande esforço do Governo Regional da Madeira que, como se sabe, para além de suportar 50% do valor da mesma, ainda tem sobre si a responsabilidade das expropriações necessárias e o ónus da contratação e operacionalização de todo o processo”.