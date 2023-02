Novo Hospital centrado no utente deve valorizar os seus profissionais

Projetar o novo Hospital Central e Universitário da Madeira enquanto espaço humanizado que, simultaneamente, esteja centrado nas necessidades dos seus utentes, reforce as condições de trabalho e a valorização de todos os seus profissionais e aposte na inovação e na tecnologia como a base necessária à sua evolução, designadamente na prestação de melhores cuidados de saúde à população foram, em traços gerais, as grandes linhas orientadoras resultantes do debate alargado sobre os desafios desta nova unidade Hospitalar, dinamizado, ontem, no âmbito do “Compromisso 2030”, envolvendo, para além da Saúde, a Comunidade Académica e Científica, o setor empresarial ligado à tecnologia e inovação e, também, a sociedade civil.

Um debate que, conforme destaca a Coordenadora do “Compromisso 2030” para a área da Saúde, Carlota Cavaco, “foi altamente participado, produtivo e, acima de tudo, revelador da grande expetativa e da confiança que existe quanto às vantagens desta futura Unidade Hospitalar para a Região, com contributos que, já nesta sessão, foram muito válidos, resultantes das quatro mesas de trabalho que precederam a discussão com o público”. Aliás, reforça, “a própria sociedade civil fez questão de associar-se a este debate, corroborando as ideias deixadas e complementando algumas delas”.

No que respeita aos Novos Paradigmas de Coordenação e Gestão de Saúde, os Profissionais de Saúde apontaram, um modelo de gestão centrado no utente, a necessidade de um modelo de avaliação de desempenho, o reforço da qualificação profissional, a divisão dos serviços por Centros de Responsabilidade Integradas e a necessidade do envolvimento das famílias quando a medicina passar pelo tratamento dos utentes em ambulatório.

Na área das Novas Tecnologias, Digitalização e Modernização, destacam-se, entre outros, os desafios deixados pelas empresas ligadas à Tecnologia e Inovação quanto à progressiva introdução, no âmbito da Telemedicina e para além das consultas online, de aplicações móveis com interligação entre utentes e profissionais de saúde, a monitorização contínua dos cuidados e a gestão dos acessos ao Hospital através do recurso às novas tecnologias e, ainda, a possibilidade de recorrer, em matéria de diagnóstico, à inteligência artificial, melhorando a triagem e a identificação dos problemas e a introdução de robótica nas áreas cirúrgicas.

Ao nível da Formação e Recursos Humanos, mesa onde, admitiu-se que a abertura do Novo Hospital representa uma grande oportunidade para os profissionais que se dedicam à formação, num investimento que vai atrair e reter profissionais, a par de abrir espaço à diferenciação, destacou-se a humanização da saúde e a formação multidisciplinar. Formação essa que deve ser reforçada para o futuro, assumindo o seu carácter de continuidade e assente nas novas tecnologias, destacando-se, ainda, a possibilidade de haver, neste enquadramento, abordagens articuladas com outras Ilhas.

Por fim e ao nível da Inovação e Investigação, mesa que envolveu, além de representantes da Secretaria Regional Educação e da Universidade da Madeira, a Startup Madeira, a Arditi e a Smart Island Hub, destaca-se o desafio para a criação de um Centro de Investigação e Inovação transdisciplinar em Saúde e a importância de garantir o reforço da aposta na investigação e o consequente acesso facilitado à informação, por parte dos profissionais.