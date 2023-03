Madeira Golf Trophy 2023 regista recorde de inscrições

A edição deste ano do Madeira Golf Trophy ultrapassou todas as expectativas, em consequência do elevado número de confirmações, estimando-se a presença de cerca de 300 pessoas, entre jogadores e acompanhantes, o que levará pela primeira vez a utilização dos 27 buracos do Clube de Golf Santo da Serra (CGSS), em simultâneo, de forma a garantir a condigna e elevada participação de todos jogadores, regionais, nacionais e internacionais.

Trata-se de um evento que atrai pessoas do meio político e empresarial, pessoas com elevado poder de decisão e verdadeiros líderes de opinião junto dos seus grupos, salienta a organização.

Consequentemente, sendo este o primeiro ano, que devido à elevada afluência de jogadores, onde o Clube de Golfe do Santo da Serra irá utilizar a totalidade dos seus 27 buracos, o que se traduz num esforço por parte da direção do clube, que reconhece a importância deste evento e o empenho de todas as equipas do clube, sobretudo da equipa de manutenção que tem a seu cargo todo o layout do campo e a manutenção dos seus greens e bunkers. Clube de Golf Santo da Serra

Este evento mobiliza mais de 300 pessoas, que, propositadamente, vêm à Região para participar no evento e, no mediático jantar sentado no hotel Reid's Palace, "pautado pela elegância e charme deste famoso hotel, e também associando glamour e elegância através do seu habitual desfile de moda".

De referir também que o allotment de quartos reservados para este evento, foi rapidamente preenchido e o Reid’s Palace encontra-se completamente cheio desde janeiro, nas datas pré e pós torneio, o dia 10 de junho 2023. De salutar a importância do evento e da excelente organização que a todos proporciona, saindo o destino Madeira, o verdadeiro beneficiário desta exposição, com um elevado destaque nos diversos órgãos de comunicação que cobrem o evento. Clube de Golf Santo da Serra

Sobre a prova

Realizado pela primeira vez em 2008 e por iniciativa pessoal de Miguel Albuquerque (à altura presidente da CMF), como forma de celebrar os 500 anos da cidade do Funchal e até 2013 (entretanto interrompido nos anos 2014 e 2015), na altura denominado por Torneio Cidade do Funchal, esta prova tem vindo a crescer exponencialmente, sendo neste momento a mais importante prova social realizada no CGSS, desde 2016 designado por Madeira Golf Trophy - evento de carácter social e internacional, através do qual se promove o destino Madeira e o CGSS, que conta já com 6 edições do Torneio Cidade do Funchal. Sendo esta a 8ª edição do Madeira Golf Trophy.

Foto de 2018 - Arquivo DIÁRIO

Tudo isto é possível pelo empenho do Governo Regional, o empenho pessoal da direcção do Clube de Golfe do Santo da Serra e todo o seu staff, bem como da Gilda Paredes Alves, pessoa mediática e com grande capacidade de mobilização neste tipo de eventos e que desde 2008 colabora com a organização. Clube de Golf Santo da Serra

Clube de Golfe do Santo da Serra com maior procura

O Clube de Golfe do Santo da Serra e devido a todas as melhorias implementadas este ano, tem já um considerável aumento de mais de 30% no mês de Fevereiro, o que se traduz em 2116 voltas por parte dos nossos visitantes, mais 27% que em Fevereiro do ano transato.