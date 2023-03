Já foram mortas três mulheres em Portugal em 2023

A UMAR – União de Mulheres Alternativa e Resposta realiza hoje, pelas 15 horas, uma conferência de imprensa para apresentar um balanço do trabalho desenvolvido pela associação no combate à Violência Doméstica em várias frentes, que terá lugar na sua sede, no Funchal (Avenida Calouste Gulbenkian, Edifício 2000, 9.º andar do auto silo).

Your browser does not support the audio element.

O evento servirá também para apresentar as iniciativas onde a associação irá participar no âmbito do Dia Internacional das Mulheres.

Your browser does not support the audio element.

Ao DIÁRIO, a coordenadora da UMAR Madeira, Joana Martins recorda que, “entre 1 de Janeiro e 15 de Novembro de 2022, morreram 28 mulheres em contexto de violência, dos quais 26 em relações de intimidade”.

As cifras negras continuam: “Este ano já foram mortas três mulheres. Todas no continente”, revela Joana Martins, revestindo de especial importância a efeméride que hoje se assinala.

Na Madeira não houve nenhum caso, salienta Joana Martins:

Your browser does not support the audio element.

A 28 de Fevereiro de 2019, o Conselho de Ministros português aprovou o decreto-lei que instituiu o 7 de Março como Dia de Luto Nacional pelas Vítimas de Violência Doméstica.

O mesmo decreto aprovou também a constituição de uma Comissão técnica multidisciplinar para a melhoria da prevenção e combate à violência doméstica, com o objectivo de recolher dados quantitativos e reforçar os mecanismos de proteção das vítimas de violência doméstica e suas famílias, assim como os modelos de formação e actuação.

“Os números de casos e mortes associadas à violência doméstica constituem um flagelo social e uma realidade intolerável, que exige uma acção imediata, determinada e concertada de esforços de toda a sociedade para defender a vida, integridade a dignidade das vítimas de violência doméstica e suas famílias”, salienta a Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género.

As escolas da Região dedicam também espaço a este tema.

Com efeito, tem lugar a abertura da exposição evocativa do Dia Internacional da Mulher na Escola Francisco Franco, no Funchal.

Já na Escola Básica dos 2.º e 3.º Ciclos da Torre, de Câmara de Lobos, a Semana da Leitura abre com uma sessão de poesia com Policarpo Gouveia, que será seguida de uma intervenção de Guida Vieira sobre o papel da mulher nos nossos dias.

Saiba que outras iniciativas estão agendadas para hoje na Madeira:

09h30 O presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, José Manuel Rodrigues, preside à sessão de abertura do projecto Parlamento dos Jovens, que tem o objectivo de proporcionar aos alunos do ensino secundário a vivência de uma sessão parlamentar.

‘Saúde Mental dos Jovens: Que desafios? Que respostas? O é o tema da edição 2022/2023 do Parlamento dos Jovens.

O projecto Parlamentos dos Jovens é uma iniciativa da Assembleia da República, desenvolvida em parceria com a Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira e a Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia.

10h00/ 13h00 A Agência Nacional Erasmus+ Educação e Formação (EF), em parceria com a Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia, organiza, no auditório do Colégio dos Jesuítas, uma sessão de formação do Programa Erasmus+ EF.

Para este encontro, cuja sessão de abertura contará com a presença do secretário regional de Educação, Jorge Carvalho, estão inscritos mais de uma centena de docentes e dirigentes escolares, aos quais será dada a oportunidade de trabalharem na apresentação de candidaturas para projetos de cooperação nos sectores do Ensino Escolar, do Ensino e Formação Profissional e da Educação de Adultos.

10h00 O Juntos pelo Povo (JPP) promove uma iniciativa política que terá como porta-voz o deputado Paulo Alves, na Assembleia Legislativa da Madeira.

11h00 O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque visita, esta terça-feira, a empresa Ilhapeixe – Sociedade de Peixe da Ilha, S.A., no concelho de Santa Cruz.

11h00 A CDU desenvolve uma acção de contactos em torno dos direitos das mulheres, "pela justa reivindicação de ser garantida a igualdade no trabalho e na vida", que terá lugar junto ao Centro Comercial La Vie, no Funchal.

11h00 O Professor Doutor Celso de Almeida Silva dá, hoje, a última lição na ESESJCluny, no auditório Florence Nightingale, com o tema 'Da prática médica à prática da docência'. Celso Almeida formou-se em medicina pela Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa em 1974 e logo depois iniciou o percurso de lecionação na área de Patologia na Escola Superior de Enfermagem São José de Cluny. Em 2003 obteve o grau de Mestre em Medicina Desportiva e em 2014 o grau de Doutor em Cirurgia Geral, ambos atribuídos pela Universidade de Lisboa.

12h00 Tem lugar, Assembleia Legislativa da Madeira, a reunião da 15.ª Comissão Parlamentar de Inquérito sobre "O favorecimento dos grupos económicos pelo Governo Regional, pelo Presidente do Governo Regional e Secretários Regionais e 'obras inventadas'”, em face da confissão do ex-Secretário Regional Sérgio Marques, em declarações ao Diário de Notícias de Lisboa.

15h00 O secretário regional de Saúde e Protecção Civil, Pedro Ramos, preside à cerimónia de assinatura de contratos programa entre o Governo Regional, através do Serviço Regional de Proteção Civil e as Associações Humanitárias dos Bombeiros Voluntários da RAM, nas instalações do Serviço Regional de Protecção Civil.

15h00 O presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, José Manuel Rodrigues, participa na sessão de abertura da exposição '40 Anos Cáritas Diocesana do Funchal', que terá lugar no átrio da Câmara Municipal do Funchal.

CULTURA E ENTRETENIMENTO

O Museu de Arte Moderna na Madeira regressa aos concertos, esta terça-feira, pelas 19h30, com uma homenagem a Astor Piazzolla, pelo trio composto por Olga Samara (violino), Robert Andres (piano) e Slobodan Sarcevic (acordeão),

Os bilhetes podem ser adquiridos no próprio museu, mediante reserva via telefone (291 712 279) ou e-mail ([email protected]).

As portas do museu abrem 60 minutos antes do concerto (18h30) e o programa inclui ‘welcome drink’ e visita guiada ao espaço, situado na Estrada Monumental, no Funchal.

Destaque também para o concerto comemorativo do 457.º aniversário da freguesia de São Gonçalo, que será protagonizada pelo quinteto de metais 'MadBrass5'.

O evento da terá lugar no Miradouro da Junta de Freguesia, pelas 19h30, com propostas musicais que vão de Rooble, Bulla, Kamen, Joplin, Pollack a Philip Sousa.

DESPORTO

No desporto, o destaque vai para o Benfica, que procura concluir na Luz o que começou em Bruges, rumo aos quartos-de-final da Liga dos Campeões em futebol, depois da vitória por 2-0, na primeira mão dos 'oitavos'.

Um penálti de João Mário, aos 51 minutos, e um tento do brasileiro David Neres, aos 88, deram uma importante vantagem aos 'encarnados', que podem repetir 1994/95, 2005/06, 2011/12, 2015/16 e 2021/22.

Na fase de grupos, o Club Brugge goleou o FC Porto por 4-0 em pleno Dragão, mas, entretanto, caiu a pique, em termos de resultados e exibições, parecendo 'impossível' que um cenário do género se possa repetir em Lisboa: após o Mundial2022, apenas venceu dois dos 13 encontros disputados.

Pelo contrário, o 'onze' de Roger Schmidt está em alta, com quatro vitórias consecutivas, a última sexta-feira, na recepção ao Famalicão, que bateu por 2-0, com um 'bis' de Gonçalo Ramos, para reforçar a liderança da I Liga portuguesa de futebol.

O presente 'dita' Benfica e a história reforça a tendência, pois, se os belgas estão em estreia nesta fase, as 'águias' costumam 'voar' nos 'oitavos', fase em que somam quatro apuramentos, em 2005/06, 2011/12, 2015/16 e 2021/22, para apenas uma eliminação, em 2016/17.

Os bicampeões europeus (1960/61 e 1961/62) afastaram o Liverpool, o Zenit, em duas ocasiões, e, na temporada transata, o Ajax, tombando apenas perante o Borussia Dortmund, que bateram em casa por 1-0, para, depois, serem goleados na Alemanha por 4-0.

Do seu lado, o Benfica tem ainda o facto de estar invicto nas 10 recepções a formações belgas, com oito vitórias e dois empates, ainda que um deles 'doloroso', o que custou, em 1982/83, a perda da Taça UEFA, face ao Anderlecht (0-1 fora e 1-1 na Luz).

Os 'encarnados' têm igualmente um registo sem desaires na presente edição da prova, com nove vitórias e dois empates, com destaque para os dois triunfos sobre a Juventus (2-1 fora e 4-3 em casa) e os dois empates a um com o Paris Saint-Germain.

Como também não perdeu o último embate da época passada (3-3 com o Liverpool, em Anfield Road), o Benfica ostenta uma invencibilidade de 12 jogos, tendo igualado o recorde nacional do FC Porto (2003/04 e 2004/05), que pode agora superar.

Para o embate da segunda mão dos 'oitavos', Roger Schmidt não tem o plantel na máxima força, pois falta Chiquinho, que se encontra lesionado, enquanto Gonçalo Guedes, ausente da recepção ao Famalicão, está em dúvida.

Por seu lado, o defesa central Otamendi, os médios Florentino e João Mário e o avançado Gonçalo Ramos não podem ver o amarelo na Luz se quiserem -- qualificando-se - alinhar na primeira mão dos quartos de final, fase com sorteio marcado para 17 de Março.

O encontro entre Benfica e Club Brugge, a contar para a segunda mão dos oitavos de final da edição 2022/23 da Liga dos Campeões em futebol, realiza-se hoje, pelas 20 horas, no Estádio da Luz, em Lisboa.

Foto AFP

No ténis de mesa os atletas portugueses disputar o ‘Singapore Smash’, competição que decorre de 7 a 19 de Março no Singapore Sports Hub, em Singapura, e no qual Fu Yu, Shao Jieni, João Geraldo, Marcos Freitas e Tiago Apolónia têm entrada directa no mapa final, enquanto João Monteiro vai disputar a fase de qualificação.

Por cá, tem lugar, na Casa da Cultura de Santa Cruz, pelas 19 horas, a Cerimónia Galos D'Ouro 2023, que assinala o vigésimo terceiro aniversário da AD Galomar, além da habitual distinção de alguns atletas das várias modalidades do clube.

EFEMÉRIDES

Principais acontecimentos registados no dia 7 de Março:

1280 - Aprovação da primeira Concordata entre Portugal e a Santa Sé.

1761 - É criado o Colégio dos Nobres, destinado em exclusivo à formação dos filhos da nobreza. Entrará em funcionamento cinco anos mais tarde.

1777 - D. Maria I emite o perdão dos marqueses de Távora e de Alorna, condenados e executados no reinado de D. José, por conspiração.

1788 - Nasce Antoine-Cesar Becquerel, físico francês.

1810 - Supressão dos forais, por Carta Régia de D. João VI.

1837 - Morre, aos 68 anos, o pintor Domingos Sequeira, defensor da causa liberal.

1875 - Nasce o compositor francês Maurice Ravel.

1904 - É criado o curso de Medicina Sanitária em Portugal, um dos primeiros na Europa.

1926 - Primeira conversa radiotelefónica transatlântica, entre Nova Iorque e Londres.

1932 - Morre, com 69 anos, o político francês Aristides Briand, Nobel da Paz em 1926.

1941 - Holocausto. Todos os judeus alemães são condenados a trabalhos forçados.

1945 - II Guerra Mundial. O primeiro exército norte-americano atravessa o Reno e abre a primeira via para a invasão da Alemanha.

1957 - Início das emissões regulares da RTP, nos Estúdios do Lumiar, em Lisboa.

1965 - Primeira marcha de Selma a Montgomery (Alabama) -- "Domingo Sangrento". Cerca de 600 manifestantes, em protesto contra a morte de Jimmie Lee Jackson e a permanência da exclusão do processo eleitoral, são atacados pela polícia local e estatal com cassetetes e gás lacrimogénio.

1975 - Passam a ser automáticas as comunicações via telex entre Portugal, Angola e Moçambique.

1976 - É legalizado o GIS, Grupo de Intervenção Socialista, constituído por ex-militantes do MES, liderados por Jorge Sampaio.

1978 - Morre, com 48 anos, Werner Lambertz, secretário-geral da comissão central do Partido Socialista Unificado da Alemanha Democrática.

1979 - O Presidente dos EUA, James Carter, inicia uma visita ao Egito e a Israel, como mediador do tratado de paz entre os dois países.

1980 - A RTP inicia as emissões a cor, 23 anos após o lançamento das emissões regulares.

1983 - A VII Conferência Cimeira das Nações Não Alinhadas, em Nova Deli, Índia, apela ao fim do nuclear.

1984 - A Comissão dos Direitos do Homem da Organização das Nações Unidas (ONU) condena a Indonésia pela ocupação de Timor-Leste.

1986 - Condecoração a título póstumo de Francisco de Sá Carneiro com a Grã-Cruz da Ordem Militar de Cristo.

1988 - É roubado o quadro de Picasso "El Tonto", de uma galeria de Zurique, Suíça.

1990 - Morre, aos 92 anos, Luis Carlos Prestes, antigo secretário-geral do Partido Comunista Brasileiro.

1993 - O dirigente da UNITA, União Nacional para a Independência Total de Angola, Jonas Savimbi anuncia a conquista da cidade angolana de Huambo e propõe conversações com o MPLA, Movimento Popular de Libertação de Angola.

1996 - O líder palestiniano, Yasser Arafat, abre, em Gaza, o Conselho Legislativo Palestiniano.

1997 - PS e PSD assinam um acordo de revisão constitucional.

1999 - Morre, com 70 anos, o cineasta britânico Stanley Kubrick, realizador de "Laranja Mecânica", "Barry Lyndon", "Eyes Wide Shut".

2000 - Cimeira Ciência Europeia Além do Ano 2000, em Lisboa, no âmbito da presidência Portuguesa da EU, União Europeia.

2001 - A polícia civil da Organização das Nações Unidas (ONU), em Timor-Leste, evita um atentado contra Xanana Gusmão e Matan Ruak.

2004 - Eleições parlamentares na Grécia. Os conservadores afastam os socialistas do poder.

2005 - O projeto de lei antiterrorista do Governo de Tony Blair é rejeitado pela Câmara dos Lordes.

2006 - Óscar Árias, Prémio Nobel da Paz de 1987, é proclamado vencedor das eleições Presidenciais de 05 de fevereiro na Costa Rica.

- Morre, com 67 anos, Ali Farka Touré, músico do Mali, o primeiro africano a receber um Grammy.

2007 - O Governo apresenta o programa "Novas Oportunidades", que tem como uma das metas centrais a qualificação de um milhão de portugueses até 2010, envolvendo um investimento de 5,1 mil milhões de euros.

- Governo português anuncia o encerramento da embaixada de Portugal em Bagdad.

- O Partido Democrático Unionista, do reverendo Ian Paisley, protestante, vence as eleições para o parlamento da Irlanda do Norte, seguido do Sinn Fein, de Gerry Adams, católico.

- O antigo ministro do Interior de Timor-Leste Rogério Lobato é condenado a sete anos e seis meses de prisão por quatro crimes de homicídio.

2008 - A Assembleia da República aprova por unanimidade o fim da obrigação de os partidos terem um número mínimo de filiados, com a direção da bancada social-democrata a argumentar que a verificação desse requisito colide com normas constitucionais.

2011 - Cerca de 20 pessoas, incluindo jornalistas do Novo Jornal, são detidas pela polícia em Luanda quando se concentravam na praça 1.º de Maio para uma manifestação antigovernamental. Ao longo do ano, repetem-se manifestações, com várias denúncias de violações dos direitos humanos.

2012 - Morre, aos 98 anos, Félicien Marceau, escritor francês de origem belga membro da Academia Francesa desde 1976.

- Morre, com 54 anos, Wlodzimierz Smolarek, antigo avançado internacional polaco.

2013 - Morre Malaquias Costa, compositor e um dos mais virtuosos violinistas cabo-verdianos. Tinha 87 anos.

- Morre, aos 65 anos, Peter Banks, guitarrista fundador do grupo progressivo Yes.

2014 - A Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO) decide reforçar a sua cooperação com a Ucrânia e reexaminar a que tem com a Federação Russa, incluindo a suspensão de algumas iniciativas comuns.

2015 - O português Nelson Évora sagra-se campeão do triplo salto nos Europeus de atletismo em pista coberta, ao conseguir uma marca de 17,21 metros à sexta tentativa.

2017 - O Parlamento húngaro aprova a reintrodução da detenção sistemática de todos os migrantes que entram no país, que havia sido suspensa em 2013 sob pressão da União Europeia e do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR).

2019 - O Conselho de Ministros aprova o decreto-lei que define o modelo de recuperação do tempo de serviço dos professores, repondo dois anos, nove meses e 18 dias do tempo congelado entre 2011 e 2017.

- Morre, aos 85 anos, Carmine Persico, antigo líder da máfia italo-americana de Nova Iorque condenado a 139 anos de prisão.

2020 - Covid-19: Governo italiano proíbe as entradas e saídas da Lombardia e de outras 11 províncias próximas para limitar a disseminação do coronavírus, que já causou 233 mortes e 5.061 infetados em todo o país.

2021 - O português Pedro Pichardo conquista a medalha de ouro do triplo salto dos Campeonatos da Europa de atletismo em pista coberta, com a marca de 17,30 metros.

- A portuguesa Patrícia Mamona conquista a medalha de ouro na prova do triplo salto dos Campeonatos da Europa de atletismo em pista coberta, disputados em Torun, Polónia, com um salto de 14,53 metros.

- Morre, aos 80 anos, o músico Carlos Costa, que fez parte do Trio Odemira.

2022 - O antigo presidente do Banco Espírito Santo Ricardo Salgado é condenado a seis anos de prisão efetiva no julgamento do processo separado da Operação Marquês.

PENSAMENTO DO DIA

A violência doméstica é um crime público e pede-se à sociedade uma maior mobilização para a denúncia destas situações Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género

Este é o sexagésimo sexto dia do ano. Faltam 299 dias para o termo de 2023.